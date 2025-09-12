 Autorizan cierre de bancos y otras entidades financieras el 15 de septiembre
Nacionales

Autorizan cierre de bancos y otras entidades financieras el 15 de septiembre

Las autoridades dejaron a discreción de las entidades los horarios para ventanillas especiales durante el asueto.

Foto: Archivo.
Superintendencia de Bancos / FOTO:

La Superintendencia de Bancos (SIB) dio a conocer que la Junta Monetaria autorizó que las entidades financieras puedan cerrar el lunes 15 de septiembre por el asueto que corresponde el Aniversario de Independencia de Guatemala.

Por medio de un comunicado, la entidad detalló que la referida medida es aplicable para los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinanzas.

Asimismo, señaló que queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.

El listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante el asueto podrá consultarse, a partir de este viernes 12 de septiembre, en el sitio web www.sib.gob.gt.

Por aparte, la SIB informó a los usuarios que sus oficinas permanecerán cerradas el 15 de septiembre.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
