¿A dónde ir? Estas son algunas recomendaciones para el fin de semana largo

Nacionales

Alta Verapaz y Baja Verapaz emergen con su cautivadora naturaleza para disfrutar de un fin de semana largo, en medio de sus ríos, cuevas y bosques.

Foto Ministerio Público
Uno de los lugares más visitados de las verapaces es Semuch Champey. / FOTO: MP

Si usted es ajeno a las actividades que se realizan en el contexto de la conmemoración del 204 aniversario de Independencia, pero desea aprovechar el tiempo de este fin de semana largo, por el asueto del próximo lunes 15 de septiembre de 2025, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) publicaron una serie de recomendaciones para hacer turismo interno. Entre estas opciones están los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde se destacan los paisajes verdes, que son atravesados por distintos ríos que sirven para relajarse y compartir con la naturaleza.

En su portal de internet, el Inguat resaltó que "se denomina a Las Verapaces como la región formada por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, y que ambos lugares poseen frondosos bosques milenarios con ecosistemas propios del bosque seco". Además, el territorio mencionado cuenta con un "chaparral espinoso, bosques nubosos o selvas tropicales, que sirven de refugio a una gran fauna, como el Quetzal y flora, como la Monja Blanca y especies regionales en peligro de extinción.

Es en las Verapaces donde "se pueden contemplar más de 800 especies de orquídeas", describió el Inguat, destacando que la morfología y geografía de la región hacen que este lugar "sea un destino para viajeros aventureros, llenos de ganas de adentrarse en su vegetación". 

Además, la institución plasmó en su web que el área se presta para realizar actividades al aire libre como viajes en canoa o rappel dentro de los ríos o lagos. En los paseos es posible "contemplar las diferentes cascadas y relajarse en alguna de sus piscinas naturales".

"La recreación al aire libre está asegurada con ascensos a montañas, peregrinando por las rutas del Biotopo del Quetzal, para hacer rafting en los rápidos del río Cahabón, o recorrer sus extraordinarias cuevas como las de Lanquín o Candelaria", plasmó el Inguat.

Parque Nacional Semuc Champey entre los favoritos

Según el portal del Inguat, "El  parque Nacional Semuc Champey se localiza al sur del municipio Lanquín y su nombre proviene del q’eqchi’ "-xmuq", que significa "esconder" y del "cham", que se traduce en hondo. Además, su etimología incluye el vocablo "ypek", que es "piedra", para darle un significado que se puede interpretar así: "Donde el río se esconde".

Entre las atracciones principales se puede contar con "un puente natural de piedra caliza que tiene una longitud de más de 300 metros, por el cual fluye el río Cahabón, que circula subterráneamente al internarse en una caverna". El Inguat reveló que "en el parque se pueden observar siete pozas escalonadas con una profundidad entre uno y tres metros, localizadas en un cañón donde se depositan rocas del valle del Polochic, una característica de las pozas es que se resalta el color verde turquesa". 

En el lugar el "agua cambian de tonalidad dependiendo de la época del año. La profundidad de las pozas oscilan entre 1 y 3 metros de profundidad", resalta la institución. Los amantes de la naturaleza buscan este destino para hacer senderismo, debido a que el área se presta para observar una gran variedad de fauna, donde existen más de 100 especies de aves y más de 34 especies de mamíferos, 25 de reptiles y otros anfibios.

La instancia también destacó que el área cuenta con alrededor de 120 especies de árboles y bejucos en el área.

