¿Cómo estará el clima para el recorrido de antorchas? Esto dice el Insivumeh

Nacionales

El traslado de las antorchas de este sábado coincidirá con el paso de la onda del Este número 31. Según el Insivumeh, eso significa lo siguiente.

-
antorchas-obelisco-independencia-guatemala-emisoras-unidas6

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este sábado 13 de septiembre de 2025 se esperan lluvias durante la tarde y noche, derivado el paso de la onda del Este número 31. En ese sentido, la institución agregó que durante la madrugada, se experimentaron áreas con neblina al amanecer en los sectores de Occidente y Franja Transversal del Norte. 

El Insivumeh agregó que para esta jornada se espera un ambiente húmedo con inestabilidad atmosférica, con nubes dispersas, alternando con nublados parciales.

Asimismo, la entidad especificó que "no se descartan lloviznas en las demás regiones del territornio nacional. El Insivumeh señaló que "las condiciones atmosféricas podrán promover las tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posibles caídas de granizo". 

Recomendaciones del Insivumeh

Esta dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) agregó que, por las condiciones del clima, se recomienda evitar estar cerca de ríos, por las posibles crecidas repentinas en esos lugares. Es de mencionar que esos aumentos de caudal pueden causar inundaciones y problemas en la red vial del país, entre otros acontecimientos.

