 Decomisos en cárceles: Objetos prohibidos incautados
Nacionales

Decomisan objetos prohibidos durante requisas en cárceles

El Sistema Penitenciario implementó operativos en tres centros de detención.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó este viernes 12 de septiembre el hallazgo de objetos prohibidos como resultado de requisas implementadas en cárceles ubicadas en los departamentos de Escuintla, Zacapa y Guatemala.

Las acciones se implementaron en las últimas horas, con apoyo de personal de diferentes unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) para profundizar en la búsqueda de posibles ilícitos y resguardar la seguridad.

De acuerdo con la institución, uno de los operativos se implementó en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, específicamente en el sector Aceitera, donde se localizaron cuatro teléfonos celulares, una repetidora de señal, cables y adaptadores, escondidos dentro de un colchón.

Mientras tanto, en el Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, fue inspeccionado el sector tres y, en el marco de esta acción, se encontraron dos teléfonos celulares, cables, adaptadores y un objeto punzo cortante.

También se realizó una verificación en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en Ciudad de Guatemala. En el sector de aislamiento especial se incautó un teléfono celular con su cargador.

El Gobierno asegura que está combatiendo la corrupción en las cárceles

El Gobierno de Guatemala advirtió en junio pasado que no tolerará la corrupción en el sistema penitenciario y que las requisas realizadas hasta entonces habían permitido recuperar el control de sus cárceles.

"No vamos a tolerar ningún acto de corrupción de nuestro personal", expresó en una rueda de prensa el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, José Portillo.

De acuerdo con el funcionario, para ese momento, durante 2025 se habían realizado un total de 140 requisas con el apoyo de las fuerzas de seguridad en las prisiones del Sistema Penitenciario.

En esas diligencias se han decomisado docenas de electrodomésticos y teléfonos celulares, además de armas y otros objetos prohibidos dentro de las prisiones.

"Estamos firmemente controlando el soborno y la corrupción", puntualizó el viceministro, quien añadió que "vamos a ser fuertes y contundentes en el Sistema Penitenciario".

