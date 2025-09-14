Madre e hijo detenidos por ser supuestos pandilleros

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de una mujer y un hombre que son madre e hijo que supuestamente pertenecen a la pandilla del Barrio 18, en el rango de paros. El ente de seguridad añadió que los dos fueron aprehendidos durante un allanamiento realizado por investigadores de la División Especializada en Investigación Crimina, mejor conocida como DEIC, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público (MP).
Según los agentes de la PNC, durante la diligencia también se incautaron algunos ilícitos, como una pistola ilegal con tres tolvas, 18 bolsas con marihuana, 27 municiones de diferente calibre, tres celulares y cinco radiotransmisores con sus respectivos cargadores. Los uniformados destacaron que al hombre, identificado como Jeferson, le aparece un antecedente policial por ebriedad y escándalo, registrado en 2019.
La Policía informó que "el caso continúa bajo investigación, para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos, relacionados con la mara 18 a la que podrían pertenecer. Los agentes añadieron que la mujer detenida fue identificada como Claudia de 45 años. Mientras tanto, el hombre apresado tiene 25 años.
Las autoridades indicaron que los indicios encontrados durante el allanamiento servirán para profundizar en las investigaciones, mientras los dos detenidos fueron llevados ante un juzgado competente para que resuelvan su situación legal. En las imágenes compartidas por la PNC, se mostró que también les decomisaron cables y cargadores para los radios para comunicaciones que les encontraron.
Otra captura en la zona 18
En el marco de otros operativos, la DIPANDA capturó a otra mujer en la zona 18 capitalina, por señalamientos de extorsión. Estas acciones se ejecutaron en la 12 avenida de la colonia Atlántida, zona 18, en el ingreso al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
Al hacer las revisiones correspondientes, los agentes determinaron que la mujer tenía una orden de captura pendiente de ejecución. Tras la aprensión, la detenida fue llevada a un juzgado de turno en la Torre de Tribunales.