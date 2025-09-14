 Plaza de la Constitución lista para actos de Independencia
Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independencia

Cientos de personas se apostaron frente al Palacio Nacional de la Cultura para presenciar la izada de la Bandera Nacional de Guatemala.

Las bandas escolares y los padres de familia llegaron puntualmente a la Plaza de la Constitución.
Las bandas escolares y los padres de familia llegaron puntualmente a la Plaza de la Constitución. / FOTO: Alex Meoño

Los cañones están listos para la conmemoración del aniversario número 204 de la Independencia patria en la Plaza de la Constitución, este domingo 14 de septiembre de 2025. Para presenciar y ser parte de esta celebración, cientos de guatemaltecos acudieron al parque central, donde será izada la Bandera Nacional de Guatemala.

Previo a los actos cívicos, el presidente, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, participaron en un Te Deum celebrado en Catedral Metropolitana. En el recinto religioso, fieles devotos dieron gracias a Dios por el aniversario de la Independencia de la nación.

Previo a los actos cívicos, el presidente, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, participaron en un Te Deum celebrado en Catedral Metropolitana. En el recinto religioso, fieles devotos dieron gracias a Dios por el aniversario de la Independencia de la nación.

En el evento religioso participaron otros funcionarios, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. El acto litúrgico incluyó un llamado para evitar pleitos en favor del orden.

En tanto, afuera de Catedral Metropolitana, miembros del Ejército de Guatemala finalizaron los preparativos, entre la instalación de cañones y la formación de pelotones para la izada de la bandera. Se tiene estimado que las acciones protocolarias, dirigidas desde el Palacio Nacional de la Cultura se inicien a las 18:00 horas.  

Con imágenes del fotoperiodista Álex Meoño.

Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independencia
Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independencia

05:17 PM, Sep 14
