 Paso de antorchas: Vehículo incendiado y personas heridas
Nacionales

Vehículo incendiado, personas heridas y con quemaduras tras jornada de traslado de antorchas

En medio del traslado del fuego patrio durante el domingo, 14 de septiembre, se reportaron algunas emergencias que dejaron personas afectadas.

Incidentes durante traslado de antorchas el 14 de septiembre de 2025.,
Incidentes durante traslado de antorchas el 14 de septiembre de 2025. / FOTO:

Durante el domingo 14 de septiembre, las calles y avenidas, así como distintos caminos de diferentes localidades del país, fueron escenario del traslado de las antorchas con el fuego patrio que simboliza la libertad. Estos recorridos que se hicieron en el marco de la celebración de un aniversario más de la Independencia de Guatemala también generaron incidentes.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, reportó un hecho que ocurrió anoche en la calzada Roosevelt y 33 avenida de la zona 7, donde fue localizado un vehículo incendiado y abandonado en la vía pública.

Supuestamente, por el área pasaban varias personas que trasladaban antorchas y el conductor del carro habría atropellado a quienes participaban en esta actividad cívica, tras lo cual continuó su marcha. Sin embargo, fue alcanzado metros más adelante y se dio un enfrentamiento que terminó con esta camioneta prendida en llamas. En redes sociales circularon imágenes de la misma siendo consumida por el incendio.

"Dicen que los de las antorchas le prendieron fuego a una camioneta. Varias personas huyeron, dicen que habían envases de cerveza dentro del vehículo", compartió al respecto Montejo.

Preliminarmente se informó que tres personas resultaron heridas, dos de ellas viajaban en motocicleta y una más a pie en un grupo de traslado de antorchas. Fueron arrolladas, por lo que se les trasladó a un centro asistencial.

Personas con quemaduras

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que en horas de la noche del pasado domingo se reportó una emergencia en la comunidad Laguna Seca 3, Santo Tomás Chiché, en el departamento de Quiché.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que un estudiante resultó con quemaduras de tercer grado en las extremidades superiores al manipular una antorcha.

Elementos de la estación de Santo Tomás Chiché le brindaron asistencia y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Centro de Atención Permanente de la localidad.

Los socorristas también informaron que en la aldea Azulco, Jalpatagua, Jutiapa, dos personas resultaron con quemaduras en distintas partes del cuerpo debido a que personas desconocidas les lanzaron agua mezclada con algún material químico.

El portavoz indicó que ambos pacientes fueron trasladados en estado delicado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa.

Lanzan bolsas con hielo

También se reportó durante la referida jornada, en la tarde, un hecho en el que dos personas resultaron con lesiones tras ser impactadas por bolsas de hielo que desconocidos les lanzaron mientras participaban en el recorrido de una antorcha. Esto ocurrió en San Luis Las Carretas, Pastores, Sacatepéquez.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Pastores atendieron a los afectados y posteriormente los trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

