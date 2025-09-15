 Zamora recibirá en España premio a la libertad de prensa
El hijo del periodista, José Carlos Zamora, que es director regional del Comité de Protección para Periodistas, recibirá el premio en nombre de su padre.

El periodista José Rubén Zamora durante la audiencia para resolver su situación., Omar Solís/Emisoras Unidas
El periodista José Rubén Zamora durante la audiencia para resolver su situación. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, en prisión preventiva desde 2022, recibirá el XVI Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, que concede Casa América Cataluña (España), en un acto que se celebrará el próximo miércoles.

Así lo anuncia Casa América Cataluña este lunes 15 de septiembre en un comunicado, en el que recuerda que Zamora es fundador y exdirector del desaparecido diario local 'ePeriódico'.

El hijo del periodista, José Carlos Zamora, que es director regional del Comité de Protección para Periodistas, recibirá el premio en nombre de su padre, en una ceremonia que contará con la participación de periodistas y autoridades gubernamentales.

En una entrevista que brindó a Emisoras Unidas a inicios de septiembre, el hijo del comunicador indicó que su padre está cumpliendo una pena anticipada por un delito que jamás cometió. También consideró que, si ya habría sido sentenciado, incluso podría ya obtener su libertad al haber completado la condena respectiva.

Zamora, su detención y situación legal

José Rubén Zamora Marroquín fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022, cinco días después de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente de Guatemala Alejandro Giammattei (2020-2024).

Al periodista se le acusó inicialmente de un supuesto lavado de dinero y posteriormente se abrieron dos casos más en su contra por una supuesta obstrucción a la justicia y por una presunta alteración de documentos migratorios.

Desde 2022 se encuentra en prisión preventiva, salvo durante un breve periodo de tres meses en el que contó con el beneficio de arresto domiciliario, que terminó con un reingreso penal.

Después de conocer que volvería a la cárcel, Zamora advirtió: "No aceptaré cargos por delitos que no he cometido y seguiré luchando desde prisión".

Durante 819 días en prisión, el periodista fue víctima de restricciones a sus derechos y sufrió un fuerte deterioro en su salud, tal como denunciaron él mismo y organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Zamora recibirá en España premio a la libertad de prensa
Nacionales

Zamora recibirá en España premio a la libertad de prensa

