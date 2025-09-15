Habilitan tránsito en el Centro Histórico tras desfile

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala informaron que, conforme avanza el desfile de Independencia este lunes 15 de septiembre, el paso vehicular está siendo habilitado gradualmente en el área del Centro Histórico.
El recorrido comenzó a las 08:00 horas, avanzando por la 7ª avenida, hasta pasar frente a Catedral Metropolitana y cruzar el frontispicio del Palacio Nacional. Luego las bandas, marcando la música y las marchas para resaltar el fervor patrio, tomaron la 6ª avenida para dirigirse hasta el parque Jocotenango.
Después de poco más de cuatro horas de presentaciones de las bandas de estudiantes e instituciones que se sumaron esta celebración, se indicó que estaba por finalizar el desfile. Ante lo cual la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala comenzó con las labores para poder habilitar el paso vehicular y evitar mayores complicaciones por los cierres implementados.
"Empieza la habilitación del tránsito atrás del desfile del 15 de septiembre. Estamos liberando el tránsito de la 7ª avenida, pasando el Inguat, Banco de Guatemala, Municipalidad de Guatemala, Tipografía Nacional, hasta las inmediaciones de la 14 calle de la zona 1", explicó Amílcar Montejo, vocero de la institución.
"Por el momento, todavía hay bloques de estudiantes con un público bastante nutrido que observa el desfile que avanza sobre la 7ª avenida, más o menos desde la 13 calle hasta el Palacio Nacional de la Cultura", añadió en su reporte, poco después del mediodía.
Ante esta situación, el funcionario municipal indicó que se mantenían algunos desvíos vehiculares y que los usuarios debían optar por utilizar al máximo los puntos más cercanos al parque Colón o el área de la avenida Elena.
Guatemala celebra su Independencia
Los guatemaltecos celebran con orgullo sus 204 años de Independencia, rememorando aquel 15 de septiembre de 1821 cuando el país y las naciones centroamericanas lograron separarse del dominio español. Los días recientes se han llenado de expresiones cívicas y momentos de reflexión sobre la historia nacional, recordando a los próceres que firmaron el Acta de Independencia y los valores de libertad y unidad que forjaron la nación.
Como parte de las festividades, se llevan a cabo desfiles cívicos y escolares en distintas áreas del país, incluido el Centro Histórico, donde tradicionalmente se reúnen grandes bandas para rendir honor a la patria.
Miles de guatemaltecos participan, ondeando banderas y vistiendo los colores azul y blanco, mientras las bandas escolares llenan las calles de música y alegría.