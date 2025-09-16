Cuerpos abandonados: hallan uno en nailon y otro en carro

Los cuerpos de socorro informaron que este martes 16 de septiembre fueron localizadas dos personas fallecidas en diferentes puntos del país. Se trata de casos de violencia en los que las víctimas fueron abandonadas en la vía pública.
El primero de los casos fue reportado por los Bomberos Voluntarios, que dieron a conocer esta mañana el hallazgo de un cadáver en el kilómetro 13 de la ruta que conduce a Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25 de la Ciudad de Guatemala.
Los transeúntes se percataron de una situación inusual en el sector, pues un bulto sospechoso permanecía a un costado de la carretera. Ante este escenario, solicitaron el apoyo de la institución de socorro.
Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo el seguimiento del caso y constataron que se trataba de una persona fallecida que fue abandonada en el lugar. Su cuerpo estaba envuelto en plásticos negros y presentaba señales de violencia. Tomando en cuenta la forma en que se encontraba no se pudo establecer la edad, género y posible causa de muerte.
Por aparte, los Bomberos Municipales Departamentales señalaron que fue encontrada una persona fallecida en la ruta que comunica desde la aldea Los Marines hacia la aldea Los Pepesca, en el municipio de Río Hondo, Zacapa.
"En el interior de un vehículo que permanecía estacionado en un sector de la referida ruta se localiza a una persona fallecida quien presenta señales de violencia", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la entidad.
Agregó que elementos de la estación de la localidad notificaron a las autoridades correspondientes para que pudieran llevarse a cabo las diligencias respectivas.
Gobernación registra descenso en cifra de homicidios
El Ministerio de Gobernación confirmó en julio pasado que las cifras de muertes violentas a nivel nacional han registrado un descenso en las últimas semanas, por lo que señalaron que se mantienen los esfuerzos para seguir en esa línea.
El primer viceministro de Seguridad, José Portillo, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que se estaban generando las condiciones para que Guatemala pueda tener calles más seguras y más libres para poder transitar.
"El mes pasado (junio) hubo una disminución de 50 homicidios, respecto al mes anterior (mayo). En julio, hasta hoy, llevamos 30 homicidios menos respecto a junio. Si seguimos con esta tendencia, vamos a lograr disminuir, potencialmente, los homicidios. Esto no es de la noche a la mañana", expresó.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7