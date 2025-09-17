 Guatemala recibe US$50 millones del Banco Mundial para modernizar sus finanzas
Nacionales

Guatemala recibe US$50 millones del Banco Mundial para modernizar sus finanzas

El financiamiento tiene como objetivo impulsar la modernización de los sistemas financieros del Estado, fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia del gasto público y la toma de decisiones.

Ministerio de Finanzas, Captura de pantalla
Ministerio de Finanzas / FOTO: Captura de pantalla

Guatemala recibió un financiamiento de 50 millones de dólares por parte del Banco Mundial (BM), para impulsar la modernización de los sistemas financieros del Estado, fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia del gasto público y la toma de decisiones, informó este miércoles 17 de septiembre, el Banco Mundial. 

A través de un comunicado, el Banco Mundial indicó que el proyecto de inversión "Finanzas Públicas Inteligentes: Gestión del Gasto Público basada en Datos para una Mayor Eficiencia" fue aprobado para Guatemala con el objetivo contribuir a un mejor acceso y calidad de los servicios que reciben los guatemaltecos.

"Estamos actualizando los sistemas financieros con el objetivo de optimizar la gestión presupuestaria, lo que permitirá ofrecer oportunamente servicios públicos de mayor calidad. Esta inversión está orientada a beneficiar directamente a los usuarios finales, especialmente a las personas y familias en situación de vulnerabilidad", aseguró Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas.

"Mediante plataformas seguras e integradas, se fundamentarán las decisiones en información confiable y se fortalecerá la transparencia en la rendición de cuentas, contribuyendo a la mejora de los sectores de educación, salud, protección social, seguridad e infraestructura a nivel nacional", añadió Menkos.

De acuerdo con el Banco Mundial, el plan de inversión de los 50 millones de dólares se centra en tres áreas principales, siendo la primera el fortalecimiento de la planificación y ejecución del presupuesto público.

Las otras dos áreas de enfoque son la actualización de los sistemas financieros del Estado para protegerlos contra ciberataques y promover el uso de información pública.

"Estamos seguros de que este proyecto permitirá al Gobierno contar con sistemas modernos para planear, ejecutar y monitorear el gasto público de manera más eficiente y transparente", puntualizó Pierre Graftieaux, representante Residente del Banco Mundial en Guatemala.

La entrega de fondos es parte de un instrumento regional más amplio del Banco Mundial, denominado Enfoque Programático Multifásico (MPA), que cuenta con un financiamiento total de 140 millones de dólares para otros países de Centroamérica y que busca garantizar un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos. 

Gobernación destaca mejora en tres líneas de cooperación con EE. UU.

El titular de la cartear de Gobernación, Francisco Jiménez, enfatizó que existe mayor confianza de parte de Estados Unidos en cuanto al trabajo realizado en distintos ámbitos en Guatemala.

Vía EFE

