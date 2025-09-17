Guatemala destaca mejoras en cooperación con EE. UU.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió este miércoles 17 de septiembre a la relación que se mantiene con Estados Unidos, específicamente en cuanto a las acciones conjuntas para atender temas de seguridad y combatir el narcotráfico, así como otros delitos trasnacionales.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario señaló que, tomando en cuenta los resultados que se han tenido durante el actual gobierno, a cargo del presidente Bernardo Arévalo, considera que se ha mejorada en tres líneas de cooperación con EE. UU.
"Puedo señalar que, por los resultados que hemos tenido, creemos que hay tres líneas de cooperación que han mejorado con Estados Unidos desde los dos puntos de vista, tanto de Guatemala como de Estados Unidos", explicó.
Uno de estos es una mayor confianza con las instituciones, particularmente con las fuerzas de seguridad, no solo en el campo policial, sino también en el militar, pero fundamentalmente en el de investigación y de inteligencia criminal.
"Esto significa que se han desarrollado una serie de mecanismos, de protocolos, de coordinación. (...) Significa que hay mayor flujo de información, mayores capacitaciones de parte de ellos hacia nosotros. Tengo que subrayar que hay un importante apoyo con respecto a conocer más, de parte nuestra, el problema de los precursores químicos para drogas sintéticas, en particular el fentanilo, y otra serie de temas para los que estamos siendo capacitados", explicó.
En el marco de las acciones que surgen de esta cooperación, mencionó la existencia de la Escuela de Agentes Caninos, que es la única de su tipo en la región. De hecho, compartió que se está ofreciendo este recinto para otros países de América Latina para que vengan a ser entrenados tanto los guías como los perros a Guatemala.
Otro tema que consideró importante el funcionario es que no hay una cooperación exclusiva con una agencia en particular. Indicó que el tema del narcotráfico tiene diferentes abordajes desde la perspectiva de Estados Unidos. "Más allá de la DEA", que es operativa, también hay otras agencias que tienen agenda de cooperación en materia de seguridad, como INL, que es una oficina del Departamento de Estado, donde se canaliza todo lo referente a fondos de cooperación, específicamente para temas de seguridad.
Jiménez destacó que, en ese contexto, ha surgido una serie de firmas de convenios en la lógica de formalizar esta cooperación.
"El Ministerio de Gobernación ha firmado varios convenios de diferente naturaleza, que van desde elementos protocolares en asuntos específicos, por ejemplo, para facilitar que si hay una persona que está en condiciones irregulares en Estados Unidos, pero tiene una orden de captura en Guatemala, hay un mecanismo de acelerar ese proceso para que sean extraditados desde EE. UU. a Guatemala y eso requiere de una serie de mecanismos legales para lo que ya se firmó el convenio", manifestó.
Fortalecimiento de seguridad fronteriza
El tercer punto que abordó el titular de la cartear del Interior es que Estados Unidos ha apoyado mucho en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Según sus palabras, no solo es el tema de policía, sino también SAT, Ejército, puertos y aeropuertos, entre otros.
"Hay un tema muy importante, porque el año pasado yo solicité al Gobierno de los Estados Unidos una evaluación de la seguridad fronteriza y se hizo un documento para que financió el gobierno de EE. UU. para que establecer las brechas de seguridad en puertos, aeropuertos y aeródromos de Guatemala", expuso.
Añadió que se trata de un documento muy extenso, con más de 300 páginas, donde también hay una hoja de ruta para superar esas brechas
"Seguimos trabajando con diferentes instituciones, una de las importantes es la creación de un centro de análisis e intercambio de información entre las instituciones guatemaltecas, como SAT, Policía, entre otros", expuso.
Finalmente, indicó que fundamentalmente se resalta de esta relación bilateral la confianza de parte de las agencias de EE. UU., del Gobierno del presidente Donald Trump. "Los hechos demuestran esto, porque incluso en gobiernos anteriores se cerraron unidades específicas de antidrogas, creadas conjuntamente con Estados Unidos y esto no está pasando ahora", concluyó.
