Vehículo se incendia en zona 3: ¡pérdida total!

Nacionales

Un cortocircuito habría generado el fuego.

Los socorristas utilizaron 1 mil 250 galones de agua para controlar el incendio vehicular en la zona 3., Bomberos Voluntarios
Los socorristas utilizaron 1 mil 250 galones de agua para controlar el incendio vehicular en la zona 3. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio vehicular se registró en horas de la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, en la 3ª avenida y 30ª calle de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades de tránsito y cuerpos de socorro dieron seguimiento a la emergencia.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala y los Bomberos Voluntarios tuvieron conocimiento acerca de un incidente que surgió en el sector, en el que un carro tipo sedan estaba siendo consumido por el fuego, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de personal y unidades al lugar.

"Un corto circuito provocó el fuego y el automóvil quedó totalmente destruido. Está catalogado como pérdida total", 

dijo Amílcar Montejo, portavoz de la PMT.

El funcionario también compartió un video en sus redes sociales en el que se observa cómo las llamas consumen la unidad vehicular, mientras la misma permanece estacionada en la vía pública, justo en una esquina.

Controlan incendio vehicular

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que al teléfono de emergencia de la institución ingresaron múltiples alertas con respecto a que un carro estaba prendido en llamas, así que se gestionó la respuesta respectiva.

"De inmediato fueron destacados elementos de estación central, quienes acudieron con camiones contra incendios. El oficial a cargo ordenó a los elementos atacar el fuego para poder controlar la situación", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.

Agregó que para poder controlar las llamas fue necesario aplicar 1 mil 250 galones de agua.

El socorrista confirmó que no se reportaron personas heridas tras este incidente, únicamente los daños materiales mencionados.

Un cortocircuito habría originado el fuego que consumió el carro. - Bomberos Voluntarios

Vehículo se prende en llamas en la zona 9

Un incidente se registró en medio del tránsito esta mañana en la 6ª avenida y 5ª calle de la zona 9 capitalina, donde un automóvil tipo sedán se incendió. Las causas del hecho no han sido establecidas.

El vehículo se prendió en llamas de repente, lo que captó la atención de los transeúntes y demás conductores.

"El conductor de un Transmetro que observó la situación sacó su extintor y apoyó al automovilista para apagar el fuego", compartió Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina.

Asimismo, el funcionario indicó que el incidente no dejó personas heridas, ya que la situación fue controlada.

