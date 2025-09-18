 Automovilista provoca brutal accidente con motociclista
Nacionales

Imprudencia de automovilista provoca brutal accidente con motociclista en ruta hacia Santa Catarina Pinula

En las imágenes se observa cómo el motorista queda sobre el parabrisas del vehículo mientras su motocicleta termina incrustada en la parte del bumper.

Fuerte accidente en ruta a Santa Catarina Pinula., Captura de pantalla video X.
Fuerte accidente en ruta a Santa Catarina Pinula. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un automovilista que rebasaba por el carril contrario colisionó de frente con un motorista en las inmediaciones del puente San Remo, kilómetro 8 de la carretera hacia Santa Catarina Pinula.

En las imágenes se observa cómo el motorista queda sobre el parabrisas del vehículo mientras su motocicleta termina incrustada en la parte del bumper. A pesar de la gravedad del impacto, el conductor del automóvil no se detuvo.

Testigos indicaron que la colisión se produjo debido a la imprudencia del automovilista, quien rebasó en curva y en el carril contrario, provocando que el motociclista quedara gravemente herido y en estado de shock. Vecinos informaron que la víctima fue trasladada a un hospital; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor fue consignado, aunque no se ha precisado cuál es su situación legal actual. El accidente se registró el pasado 13 de septiembre, pero el video que muestra el momento exacto de la colisión se difundió en redes sociales en las últimas horas.

Vulnerabilidad de motoristas en Guatemala 

Este incidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los motoristas en Guatemala. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito señalan que, en promedio, tres guatemaltecos mueren cada día en accidentes relacionados con motocicletas.

El Departamento de Tránsito de la PNC reporta que el 49 % de los accidentes viales en el país involucran a motoristas. Entre los principales factores de riesgo identificados se encuentran el exceso de velocidad, el irrespeto a semáforos, la sobrecarga, la conducción en sentido contrario, el estado de ebriedad y el mal estado de los neumáticos. En esta ocasión, sin embargo, el accidente fue resultado de la imprudencia de un automovilista que invadió el carril contrario.

