Detienen a implicados en crimen del jefe legal del Congreso

Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 18 de septiembre, en las afueras de la Torre de Tribunales, en Ciudad de Guatemala, a dos personas vinculadas con el caso que se sigue por la muerte del jefe legal del Congreso de la República, Hansel Szarata.
Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) que dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión pusieron a disposición del Juzgado Séptimo Penal a Roberto Rafael Padilla y Andrés Eduardo Can.
En audiencia, el Ministerio Público (MP) expuso los motivos de la detención de los sospechosos sindicados. Y, tras completar esta fase, el juez a cargo programó para este viernes 19 de septiembre la audiencia de primera declaración, en la que se definirá si enfrentarán o no proceso penal.
Exviceministro enfrentará juicio
El Juzgado Séptimo Penal resolvió el pasado jueves 28 de agosto enviar a juicio al exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, por su presunta participación en la muerte del jefe legal del Congreso, Hansel Szarata.
Durante la audiencia de etapa intermedia, la fiscalía argumentó los señalamientos con respecto al exfuncionario y explicó que los hechos se dieron en un área de parqueo de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
"La víctima se acerca y mantiene una conversación con los tripulantes del vehículo (donde viajaba el exviceministro). Posteriormente camina hacia su vehículo tipo camioneta para ir a traer su arma de fuego tipo pistola, la cual se colocó en la parte de atrás de su cincho. Sube nuevamente a su vehículo, pero (el sindicado) se acerca a una distancia prudencial, por lo que la víctima desciende de nuevo del vehículo y se dio de nuevo un intercambio de palabras con los tripulantes del otro automóvil, mismo que está cerca del carro de la víctima", dijo el representante del ente investigador.
Agregó que después de esto, tras escuchar disparos y sin tener claridad de dónde provenían, García accionó su arma y le quitó la vida a Szarata.
De esta manera, el MP solicitó que el exfuncionario fuera enviado a debate oral y público. Mientras que la defensa planteó la falta de elementos para vincularlo con el crimen.
Tras analizar lo expuesto por las partes, el juez Fredy Orellana resolvió enviar a debate oral y público al sindicado por el delito de homicidio. En ese contexto, las investigaciones en su contra continuarán y será en ese proceso que se dilucidará su posible participación.
Para hoy estaba programado que el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal diera inicio al juicio contra el exviceministro; sin embargo, la audiencia se suspendió debido a que el expediente fue trasladado a la judicatura hasta esta semana.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7