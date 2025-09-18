 Capturan a extraditable alias "Catracho" por vínculos con el narcotráfico
Nacionales

Capturan a extraditable alias "Catracho" por vínculos con el narcotráfico

El operativo para la captura de el "Catracho" se realizó en Los Amates, Izabal.

Compartir:
La captura se realizó en Los Amates, Izabal., Foto MP
La captura se realizó en Los Amates, Izabal. / FOTO: Foto MP

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, (SGAIA) capturaron este jueves 18 de septiembre a Kelvin David Berón Ramírez, de 36 años, conocido como "Catracho" o "Crunchi" quien tiene dos órdenes de captura con fines de extradición, informó la Policía Nacional Civil (PNC). 

El operativo se realizó en Los Amates, Izabal, ya que es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína e ingresarla ilegalmente a los Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, identificaron una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica, que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.

De acuerdo con la Policía, el capturado fue identificado como miembro de la organización, desde el 2013 hasta febrero de 2024, fue responsable de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala, Honduras y otras partes.

Al momento de su detención se le incautaron una pistola, una carabina, tres cargadores para arma de fuego, 77 municiones, 4 teléfonos celulares y un pickup en el que se conducía

La Policía detalló en lo que va de 2025, van 26 extraditables detenidos por delitos de narcotráfico y 11 por otros delitos.

PDH asegura que no recomendó traslado de ningún privado de libertad

A través de una orden judicial se ordenó el cambio de prisión de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos