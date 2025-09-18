Capturan a extraditable alias "Catracho" por vínculos con el narcotráfico

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, (SGAIA) capturaron este jueves 18 de septiembre a Kelvin David Berón Ramírez, de 36 años, conocido como "Catracho" o "Crunchi" quien tiene dos órdenes de captura con fines de extradición, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El operativo se realizó en Los Amates, Izabal, ya que es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína e ingresarla ilegalmente a los Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, identificaron una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica, que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
De acuerdo con la Policía, el capturado fue identificado como miembro de la organización, desde el 2013 hasta febrero de 2024, fue responsable de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala, Honduras y otras partes.
Al momento de su detención se le incautaron una pistola, una carabina, tres cargadores para arma de fuego, 77 municiones, 4 teléfonos celulares y un pickup en el que se conducía
La Policía detalló en lo que va de 2025, van 26 extraditables detenidos por delitos de narcotráfico y 11 por otros delitos.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*