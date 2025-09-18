 PDH asegura que no recomendó traslado de ningún privado de libertad
PDH asegura que no recomendó traslado de ningún privado de libertad

A través de una orden judicial se ordenó el cambio de prisión de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "el Lobo", uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18.

Foto: Gobierno
Aldo Ochoa alias / FOTO:

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó la noche de este jueves 17 de septiembre que realizó un informe de verificación del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I y las personas ahí recluidas; sin embargo su recomendación no fue el traslado del privado de libertad sino se trató de recomendar acerca de subsanar falencias en centro verificado, luego que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó una orden judicial para el cambio de prisión de Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como "el Lobo".

A través de una publicación la PDH indicó que por orden de la Juez "D", del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal del departamento de Guatemala, y en cumplimiento a las competencias constitucionales, la Defensoría del Debido Proceso y Personas Privadas de Libertad realizó una verificación de las condiciones de dicho centro carcelario.

"La Institución del Procurador de los Derechos Humanos NO ha emitido ninguna recomendación de traslado de ninguna persona privada de libertad, esa resolución corresponde exclusivamente al juzgado antes mencionado, en el marco de su independencia judicial.", señaló la PDH. 

Agregó que se verificaron diversos aspectos como el acceso a agua potable, ventilación, alimentación, entre otros aspectos y se emitieron las recomendaciones para que la Dirección General del Sistema Penitenciario tome las acciones administrativas correspondientes y se remitió el informe a la juzgadora.

Jiménez, confirmó  la existencia de una orden judicial para el cambio de prisión de Ochoa Mejía, conocido como "el Lobo", uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, quien recientemente fue recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla.

Alias "El Lobo", cumple condena por los delitos de asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado, y asesinato en grado de tentativa.

El privado de libertad fue trasladado el pasado 31 de julio a la referida prisión junto con otros nueve reos, cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, con el objetivo de fortalecer el control de las autoridades sobre los mismos, pues en ese recinto se mantienen aislados.

El funcionario agrego que el Sistema Penitenciario ha impugnado esa decisión, porque representa un riesgo directo para todos los guatemaltecos.

Juzgado ordena traslado de “El Lobo”; Sistema Penitenciario impugna decisión

El máximo líder de la pandilla del Barrio 18 fue trasladado a finales de julio a la cárcel Renovación 1, pero solicitó regresar a Fraijanes II.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*

