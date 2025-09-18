 Comité campesino exige cese de represión contra líderes
Nacionales

Comité campesino exige cese de represión contra líderes sociales

"Estamos luchando contra la corrupción y para que permanezca la justicia", dijo el dirigente y exdiputado Leocadio Juracán en una conferencia.

Compartir:
Integrantes de la organización Comité Campesino del Altiplano (CCDA) participan en una rueda de prensa este 18 de septiembre de 2025, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Mariano Macz
Integrantes de la organización Comité Campesino del Altiplano (CCDA) participan en una rueda de prensa este 18 de septiembre de 2025, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Mariano Macz

La organización social Comité Campesino del Altiplano de Guatemala exigió este jueves, 18 de septiembre, el cese de la persecución judicial y política en contra de ciudadanos que luchan contra la corrupción y en favor de los derechos humanos.

La organización detalló en rueda de prensa que en 2024 fueron detenidos 21 dirigentes regionales que luchan por la defensa de sus territorios ante el robo de tierras, por lo que pidieron a las autoridades que no existan más presos políticos.

"Es importante demostrar la voluntad política de los funcionarios que se han comprometido para abordar la problemática agraria en el país", dijo el dirigente y exdiputado Leocadio Juracán durante la conferencia de prensa.

Exdiputado Juracán sale de prisión por contar con medidas sustitutivas

El caso contra el exparlamentario está a cargo de un Juzgado de Izabal.

Lucha a favor de la justicia y contra la criminalización

"Estamos luchando contra la corrupción y para que permanezca la justicia", añadió Juracán, quien considera que el sistema judicial "se está deteriorando aún más".

Precisamente Juracán fue detenido en agosto pasado sindicado de usurpación agravada tras presuntamente defender a una comunidad que sería desalojada de sus tierras en el noreste del país. Posteriormente quedó en libertad provisional, pero ligado a proceso penal en su contra.

"Por principios, los pueblos originarios defendemos las tierras, defendemos el territorio, defendemos los ríos, defendemos los lagos y defendemos los bosques", expresó el líder indígena.

De igual manera, otro de los dirigentes del comité, Mauricio Rivas, también pidió al Gobierno que se respete la Constitución guatemalteca y recordó que "no somos criminales".

Rivas agregó que deben terminar la persecución contra "periodistas, campesinos, licenciados y doctores" ya que "todos tenemos derechos".

Actualmente se encuentran en prisión el periodista José Rubén Zamora, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro Luis Pacheco y el líder indígena Héctor Chaclán, considerados por organizaciones no gubernamentales como "presos políticos" debido a la persecución judicial que han enfrentado por parte del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos