Incendio consume vivienda en zona 16

El fuego afectó el segundo nivel del inmueble.

Un incendio estructural se registró en horas de la madrugada de este jueves, 18 de septiembre, en una vivienda ubicada dentro de una colonia residencial de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que se les hacía saber que en el sector se estaba presentando un caso donde el fuego consumía un inmueble.

De inmediato, la institución coordinó el traslado de unidades contra incendios y de emergencia hacia el área, donde los socorristas pudieron observar que las columnas de humo salían desde el segundo nivel de la casa.

"Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas constataron que se trataba de un incendio estructural declarado, por lo cual iniciaron el combate y la extinción del fuego", indicó Víctor Gómez, vocero del cuerpo de socorro.

Agregó que el fuego fue atacado desde distintos puntos por parte del personal de la Estación Central de los bomberos, lo que permitió que después de varios minutos pudiera ser controlado en su totalidad.

De acuerdo con el portavoz, se utilizaron aproximadamente 7 mil galones de agua para sofocar las llamas.

Miles de quetzales en pérdidas

Según la información compartida acerca de este incidente, las causas del incendio todavía no han sido establecidas.

El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. La propietaria de la vivienda calculó aproximadamente en 400 mil quetzales las pérdidas.

Fuga de gas genera incendio

Cinco personas resultaron con quemaduras de primero y segundo grado en distintas partes del cuerpo en el marco de un incendio generado por la fuga de gas propano en una vivienda ubicada en la 3a. calle 15-70, zona 12 de Cobán, Alta Verapaz.

Los Bomberos Voluntarios de la 36 compañía de esa localidad fueron destacados al lugar, donde les aplicaron atención prehospitalaria los afectados y posteriormente los trasladaron al hospital regional.

