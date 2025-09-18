Fallecido y heridos en ataque a autobús en Escuintla

Un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 18 de septiembre, cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas. El incidente se registró en el kilómetro 42 de la antigua ruta que conduce del municipio de Palín hacia Escuintla.
Un autobús de transporte extraurbano circulaba por la entrada a la colonia Valle de Las Flores cuando personas desconocidas dispararon contra sus tripulantes. Las balas alcanzaron a tres personas, por lo que los vecinos y transeúntes solicitaron el apoyo de los Bomberos Voluntarios.
Cuando los técnicos en urgencias médicas llegaron al lugar constataron que los pacientes presentaban heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
"En el interior del bus se evaluó a un hombre, determinando que había fallecido, dando aviso a las autoridades para los trámites de ley", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución. Agregó que el fallecido fue identificado como Luswin Obdulio Saldaña, de 22 años.
Mientras tanto, se trasladó hacia la emergencia del Seguro Social de Escuintla a Arely Mishel Morales Tzoc, de 32 años. Asimismo, en el lugar se atendió con una herida superficial en la espalda a Joselyn Maritza Velásquez Hernández, de 32, quien les indicó a los socorristas que se trasladaría a un hospital por sus medios.
Gobernación registra descenso en cifra de homicidios
El Ministerio de Gobernación confirmó el pasado 17 de julio que las cifras de muertes violentas a nivel nacional han registrado un descenso en las últimas semanas, por lo que señalaron que se mantienen los esfuerzos para seguir en esa línea.
El primer viceministro de Seguridad, José Portillo, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que se están generando las condiciones para que Guatemala pueda tener calles más seguras y más libres para poder transitar.
"El mes pasado (junio) hubo una disminución de 50 homicidios, respecto al mes anterior (mayo). En julio, hasta hoy, llevamos 30 homicidios menos respecto a junio. Si seguimos con esta tendencia, vamos a lograr disminuir, potencialmente, los homicidios. Esto no es de la noche a la mañana", expresó.