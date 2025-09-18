 Fallecido y heridos en ataque a autobús en Escuintla
Nacionales

Un fallecido y dos personas heridas por ataque contra autobús en Escuintla

La víctima mortal es un hombre de 22 años.

El ataque contra los tripulantes del autobús ocurrió la entrada a la colonia Valle de Las Flores., Bomberos Voluntarios
El ataque contra los tripulantes del autobús ocurrió la entrada a la colonia Valle de Las Flores. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 18 de septiembre, cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas. El incidente se registró en el kilómetro 42 de la antigua ruta que conduce del municipio de Palín hacia Escuintla.

Un autobús de transporte extraurbano circulaba por la entrada a la colonia Valle de Las Flores cuando personas desconocidas dispararon contra sus tripulantes. Las balas alcanzaron a tres personas, por lo que los vecinos y transeúntes solicitaron el apoyo de los Bomberos Voluntarios.

Cuando los técnicos en urgencias médicas llegaron al lugar constataron que los pacientes presentaban heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

"En el interior del bus se evaluó a un hombre, determinando que había fallecido, dando aviso a las autoridades para los trámites de ley", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución. Agregó que el fallecido fue identificado como Luswin Obdulio Saldaña, de 22 años.


Mientras tanto, se trasladó hacia la emergencia del Seguro Social de Escuintla a Arely Mishel Morales Tzoc, de 32 años. Asimismo, en el lugar se atendió con una herida superficial en la espalda a Joselyn Maritza Velásquez Hernández, de 32, quien les indicó a los socorristas que se trasladaría a un hospital por sus medios.

