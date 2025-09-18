 Revocan medidas sustitutivas a Melvin Quijivix
Nacionales

Sala revoca medidas sustitutivas otorgadas a Melvin Quijivix

El exdirectivo del INDE está señalado en un caso de posible corrupción.

Compartir:
Melvin Quijivix, expresidente del INDE, a su ingreso a la sala de audiencias., Omar Solís/Emisoras Unidas
Melvin Quijivix, expresidente del INDE, a su ingreso a la sala de audiencias. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal resolvió este jueves 18 de septiembre revocar las medidas sustitutivas otorgadas a favor del expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Qujivix, vinculado con un caso de posible corrupción.

En seguimiento del fallo emitido, los magistrados fijaron un plazo de tres días para que el sindicado sea ingresado a un centro de privación de libertad.

El exdirectivo fue ligado a proceso penal el pasado 11 de julio por resolución del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal. Según el Ministerio Público (MP), habría incurrido en una serie de acciones ilegales que permitieron el desvío de grandes sumas de dinero durante su gestión en la referida institución.

El órgano jurisdiccional que concoce el caso consideró que existen indicios de la posible implicación del sindicado en las irregularidades, por lo que dictó auto de procesamiento en su contra por el delito de lavado de dinero u otros activos.

De igual forma, en este fallo se benefició a Quijivix con medidas sustitutivas y el pago de una caución económica, de la cual no fue especificado el monto. Al concretar el pago, el señalado pudo salir de prisión para seguir el proceso penal en libertad.

Arévalo señala “sesgo” en el sistema de justicia ante resolución que benefició a Quijivix

El presidente cuestionó la aplicación desigual de la justicia y se refirió a la situación de personas que han denunciado la corrupción.

Señalamientos contra exdirectivo del INDE

Melvin Quijivix fue director durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) del Instituto Nacional de Electrificación, ente estatal encargado de la regulación de la energía eléctrica en el país. Su detención se ejecutó ayer en el marco de un operativo a cargo de la FECI y las fuerzas de seguridad.

Quijivix también fue miembro del 'Centro de Gobierno', una entidad estatal creada por el exfuncionario Miguel Martínez, cercano a Giammattei y quien al igual que el exdirectivo también ha sido sancionado por Estados Unidos por corrupción.

En noviembre de 2024, el Gobierno que preside el mandatario Bernardo Arévalo acusó públicamente a Quijivix de tener una plaza en la Administración de Giammattei sin presentarse a laborar en la misma y por la cual recibió alrededor de 105 mil dólares.

De acuerdo al Ministerio Público, Quijivix se encuentra acusado por lavado de dinero y otros activos, por la denuncia del Gobierno y por otra más del Instituto Nacional de Electrificación por malversación de fondos.

Según la misma fuente, el lavado de dinero del que se sindica al detenido podría ascender a al menos un millón de dólares aproximadamente.

El exdirectivo del INDE había sido sancionado en 2023 por Estados Unidos, que le prohibió su ingreso a la nación norteamericana ya que "incurrió" en actos de corrupción "al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada".

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos