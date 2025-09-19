 Accidente en ruta al Atlántico: bus queda volcado
Nacionales

Accidente en ruta al Atlántico: bus queda volcado

Varias personas resultaron con heridas leves y crisis nerviosa.

La unidad de transporte de pasajeros quedó volcada sobre la carretera, obstaculizando parcialmente el paso en el sector., Bomberos Municipales Departamentales
La unidad de transporte de pasajeros quedó volcada sobre la carretera, obstaculizando parcialmente el paso en el sector. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que en horas de la mañana de este viernes, 19 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 47 de la ruta al Atlántico, donde varias personas resultaron heridas.

De acuerdo con la institución, por causas no establecidas, un bus de transporte colectivo quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Luego de recibir múltiples llamadas de alerta en las que se notificaba sobre el percance vial, la entidad trasladó unidades de emergencia al lugar, donde los técnicos en urgencias médicas confirmaron que había varias personas afectadas.

"Elementos de la estación de San Antonio La Paz y Sanarate atendieron a los pasajeros debido a que presentaban heridas menores y crisis nerviosa. Tras ello, el personal quedó en calidad de prevención en el lugar del incidente", explicó Cecilio Chacaj, portavoz del cuerpo de socorro.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que debido a este hecho vial permanece obstruido el carril derecho hacia el norte. Por ello, solicitó precaución a los usuarios de esta carretera.

Otros percances viales

Provial informó que en el kilómetro 48 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de la autopista Palín-Escuintla, se registró un percance vial que obstruye el carril izquierdo hacia el sur. No se reportaron personas heridas, solo daños materiales.

Mientras tanto, las brigadas de la referida institución brindaron asistencia vial al conductor de un tráiler, ya que el mismo presentó desperfectos mecánicos y permanecía obstaculizando el carril derecho hacia el norte en el kilómetro 24 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en Villa Nueva, Guatemala.

Los Bomberos Municipales Departamentales también atendieron una emergencia vial en la lotificación La Palmita, Coatepeque, Quetzaltenango, donde colisionaron un vehículo liviano y un vehículo tipo mototaxi.

El hecho dejó a un menor herido, a quien los socorristas de la estación de Pajapita brindaron atención pre-hospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque.

