 Ligan a proceso a implicados en secuestro de niña en Chimaltenango
La pareja que tenía secuestrada a una niña de 9 años, fue enviada a prisión.

Investigadores del Comando Antisecuentros detuvieron a dos personas, durante la liberación de una niña de 9 años, en Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango., Foto Mingob
Investigadores del Comando Antisecuentros detuvieron a dos personas, durante la liberación de una niña de 9 años, en Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango. / FOTO: Foto Mingob

El Juzgado de Turno de Sacatepéquez ligó a proceso penal a dos presuntos secuestradores detenidos durante la liberación de una niña de 9 años, que se encontraba secuestrada en Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango.

Dicho Juzgado ligó a proceso y envió a prisión a Helen Andrea Mishell Raquec Jocholá, y su pareja Germán Servando Pérez Pérez, de acuerdo con el Ministerio Público (MP), la Fiscalía contra Secuestros logró que el Juzgado de Turno de Sacatepéquez resolviera la situación de los detenidos en Chimaltenango quienes estaban con la niña de 9 años por quien pedían Q2 millones para su liberación.

El plagio ocurrió el 15 de septiembre en la aldea Los Lanos, Zaragoza, Chimaltenango. Minutos después, un secuestrador se comunicó vía telefónica con la familia y exigió la suma millonaria  a cambio de liberar con vida a la niña.

La familia puso de conocimiento a las autoridades sobre esta situación, por lo que de inmediato se implementó el trabajo de inteligencia y estrategia de negociación a cargo de investigadores del Comando Antisecuestros.

"La inmediata denuncia de los padres fue vital para que los expertos de PNC realizaran un trabajo preciso que culminó con la liberación de la niña y la captura de los presuntos plagiarios. Mientras tanto, la investigación sigue", indicó la Policía. 

Raquec Jocholá y Pérez Pérez tienen una relación de pareja y habrían trabajado en conjunto para privar de su libertad a la menor y buscar obtener el alta suma de dinero.

Además, los padres de la niña que fue secuestrada, reconocieron al hombre detenido como un extrabajador de la familia.

El operativo permitió establecer que estas personas tenían secuestrada la niña, atada de las manos y piernas con cinta adhesiva y, de acuerdo con la policía, "bajo condiciones inhumanas".

Desmantelan red de tráfico humano en EE. UU.: Guatemaltecos detenidos

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que entre los arrestados se encuentran inmigrantes indocumentados provenientes de Guatemala y otros ocho países que tendrían vínculos con prostitución y tráfico humano.

Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*

