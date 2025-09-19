Motoladrones asaltan a una mujer en la ruta al Atlántico

Un nuevo video que circula en redes sociales muestra el instante en que tres motoladrones, dos hombres y una mujer, perpetran un asalto en el kilómetro 9 de la ruta al Atlántico.
Las imágenes fueron captadas por la cámara de un automovilista que transitaba por el sector. En ellas se observa cómo los tres delincuentes, que se conducían en una motocicleta, se detienen a un costado de la carretera y sorprenden a una mujer que caminaba en la orilla.
El robo ocurrió en cuestión de segundos. Los asaltantes aprovecharon que no había tráfico en la zona para huir a toda velocidad con rumbo desconocido.
Mujeres víctimas de los motoladrones
En las últimas semanas se han hecho virales distintos videos que evidencian cómo operan los motoladrones en diferentes puntos de la capital, teniendo como principales víctimas a mujeres.
A finales de agosto se difundió otro video que mostraba el momento exacto en que dos motoladrones asaltaron a varias personas en una venta de hot dogs en la zona 13 capitalina, a una cuadra de la avenida Las Américas.
En esa grabación se observa a varios clientes que esperaban su comida cuando son sorprendidos por dos hombres en motocicleta. El acompañante desciende del vehículo, intimida a una mujer y le arrebata sus pertenencias, para luego despojar a al menos dos personas más, aparentemente de sus celulares.
El asalto duró aproximadamente 25 segundos, tiempo suficiente para que los delincuentes cometieran el atraco y escaparan con rumbo desconocido.