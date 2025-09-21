Tormenta tropical Narda no representa riesgo para Guatemala

El servicio meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este domingo 21 de septiembre de 2025 se formó la tormenta tropical Narda, a raíz de un sistema de baja presión ubicado al sur de las costas del Pacifico mexicano. "Actualmente se ubica en 14.70 latitud norte y 99.7 0 longitud oeste y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 16 kilómetros por hora", reportó la entidad.
Asimismo, el Insivumeh especificó que "debido a su ubicación y desplazamiento, solo se emitirá un comunicado acerca de Narda, por no representa peligro directo o indirecto para el país". Asimismo, la entidad dejo en claro que el fenómeno se está alejando del país.
En ese contexto, el Insivumeh indicó que las lluvias pronosticadas para esta semana están asociadas al paso de ondas del este, generando una entrada de humedad y altas temperaturas. En contraste, medios de México destacaron que Narda se ubica en el sur este de la localidad de Zihuatanejo, estado de Guerrero y podría causar lluvias intensas, vientos fuertes y mayor altura en el oleaje.
En más noticias del clima: El ente de pronósticos precisó que las condiciones de lluvias serán más sensibles en horario de la tarde y noche en estos sectores del país.