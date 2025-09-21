 Tormenta tropical Narda no representa riesgo para Guatemala
Nacionales

Tormenta tropical Narda no representa riesgo para Guatemala

Insivumeh resalta que la tormenta tropical Narda, recientemente formada sobre el Océano Pacífico, no es de peligro para el país.

Compartir:
Imagenes del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. ubican al fenómeno Narda en el sur de México., Centro Nacional de Huracanes de los EE.UU.
Imagenes del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. ubican al fenómeno Narda en el sur de México. / FOTO: Centro Nacional de Huracanes de los EE.UU.

El servicio meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este domingo 21 de septiembre de 2025 se formó la tormenta tropical Narda, a raíz de un sistema de baja presión ubicado al sur de las costas del Pacifico mexicano. "Actualmente se ubica en 14.70 latitud norte y 99.7 0 longitud oeste y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 16 kilómetros por hora", reportó la entidad.

Asimismo, el Insivumeh especificó que "debido a su ubicación y desplazamiento, solo se emitirá un comunicado acerca de Narda, por no representa peligro directo o indirecto para el país". Asimismo, la entidad dejo en claro que el fenómeno se está alejando del país.

En ese contexto, el Insivumeh indicó que las lluvias pronosticadas para esta semana están asociadas al paso de ondas del este, generando una entrada de humedad y altas temperaturas. En contraste, medios de México destacaron que Narda se ubica en el sur este de la localidad de Zihuatanejo, estado de Guerrero y podría causar lluvias intensas, vientos fuertes y mayor altura en el oleaje.

En más noticias del clima: El ente de pronósticos precisó que las condiciones de lluvias serán más sensibles en horario de la tarde y noche en estos sectores del país.

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

El ente de pronósticos precisó que las condiciones de lluvias serán más sensibles en horario de la tarde y noche en estos sectores del país.

En Portada

Tormenta tropical Narda no representa riesgo para Guatemalat
Nacionales

Tormenta tropical Narda no representa riesgo para Guatemala

04:01 PM, Sep 21
Fotos: Inauguran piscina en polideportivo de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Fotos: Inauguran piscina en polideportivo de Santa Catarina Pinula

05:44 PM, Sep 21
Casa Blanca anuncia que solo falta la firma para que TikTok siga operando bajo control estadounidenset
Internacionales

Casa Blanca anuncia que solo falta la firma para que TikTok siga operando bajo control estadounidense

08:45 AM, Sep 21
Lunes arranca trabajo de Selección Nacional de Guatemalat
Deportes

Lunes arranca trabajo de Selección Nacional de Guatemala

07:41 PM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesMundial 2026EE.UU.Liga NacionalSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos