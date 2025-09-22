 Bloque Viva notifica separación del diputado Jorge Castro
Bloque Viva notifica separación del diputado Jorge Castro

La bancada informó la decisión a la Presidencia del Congreso y solicitó convocar al pleno para elegir al sustituto de Castro en la Junta Directiva.

El diputado Jorge Romeo Castro Delgado. , Congreso
El diputado Jorge Romeo Castro Delgado. / FOTO: Congreso

El bloque legislativo Visión con Valores (VIVA) reiteró al Congreso de la República la separación del diputado Jorge Romeo Castro Delgado, al considerar que su actuación se aparta de los principios de la organización. Asimismo, solicitó convocar al pleno para elegir a su sustituto en la Junta Directiva.

Por medio de un oficio, fechado el 17 de septiembre y dirigido al presidente del Legislativo, Nery Ramos, la bancada dio a conocer que, por mayoría, se decidió, en el ejercicio de la facultad reconocida en el artículo 50 de la Ley Orgánica de ese organismo, separar al parlamentario de ese bloque.

"Al considerar que su actuar en el desempeño de las funciones legislativas se aparta de los principios y valores de nuestra organización política, socavando de esa manera la integración del bloque legislativo, dado que, su comportamiento se aparta de la institucionalidad del bloque y del partido político", señala.

Agrega que es con base en estos principios que, en consecuencia, a partir de esa fecha, Castro Delgado ya no formaba parte del bloque legislativo Viva.

En ese sentido, se planteó que, con fundamento en lo que para el efecto establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Gautemala, y lo resuelto por la corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 23 de ulio de 2025, se dicta dentro del expediente 7574-2024, un caso análogo, en que la corte resolvió:

"Encauzar el ejercicio de las actividades legislativas que, como órgano superior del Congreso de la República, le corresponden, en estricto apego a la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, garantizando la observancia del principio de legalidad en su actuar".

También, según el documento que cita el fallo de la alta corte, se conmina expresamente a la Junta Directiva del Congreso para que, en lo sucesivo, se abstenga de ejercer funciones de análisis, calificación o deliberación sobre las decisiones internas adoptadas por los partidos políticos o bloques legislativos en lo relativo a su integración, debido limitar su actuación a tomar nota y dar trámite a las comunicaciones oficiales.

Piden convocar para cambio en junta directiva

En la misiva, los diputados de Viva también hicieron un llamado para que se tome nota de la separación de Castro Delgado y convocar al pleno para realizar la elección de su sustituto en la junta directiva para que concluya el plazo correspondiente, pues el legislador ejerce el cargo de primer vicepresidente.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

