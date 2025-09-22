Ligados a proceso por crimen contra jefe legal del Congreso

El Juzgado Séptimo Penal resolvió este lunes 22 de septiembre ligar a proceso penal a dos personas vinculadas al caso que se sigue por la muerte de Hansel Szarata, jefe legal del Congreso de la República.
Los sindicados son Roberto Rafael Padilla y Andrés Eduardo Can, quienes fueron detenidos la semana pasada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en las afueras de la torre de Tribunales.
La referida audiencia se inició la semana pasada y fue retomada hoy con el fin de conocer los argumentos de las partes y resolver la situación de los señalados.
Tras analizar los indicios y lo expuesto durante la diligencia, el juez Fredy Orellana resolvió dictar auto de procesamiento contra estas personas, por lo que se profundizarán las investigaciones al respecto de hechos en los que podrían estar vinculados.
A Padilla se le atribuyen los cargos de homicidio preterintencional en grado de tentativa y transporte y/o traslado ilegal de arma de fuego, y a Cano Sánchez se le atribuyeron cargos de homicidio preterintencional en grado de tentativa y disparos sin causa justificada.
Los procesados permanecerán en detenidos en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala mientras se desarrollan las averiguaciones pertinentes, para lo cual el juez le fijó un plazo de dos meses a la fiscalía.
Mientras tanto, la audiencia de etapa intermedia fue programada para diciembre de 2025.
Crimen contra asesor del Congreso
El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, murió tras un hecho de violencia ocurrido en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
El exfuncionario fue enviado a juicio recientemente por resolución del Juzgado Séptimo Penal, que consideró la existencia de indicios que respaldarían su presunta implicación en el crimen. El delito que se le atribuye es homicidio y, en ese contexto, las investigaciones en su contra continuarán y será en el debate que se dilucidará su posible participación.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7