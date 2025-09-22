 Migración registra más de 34 mil connacionales retornados
Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

Los migrantes retornados reciben servicios básicos en los centros de recepción.

Director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera., Foto Omar Solís
Director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera. / FOTO: Foto Omar Solís

El director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Danilo Rivera, informó que hasta la fecha se reportan más de 34 mil connacionales retornados, de esa cifra más de 29 mil son adultos retornados de los Estados Unidos, 776 niños acompañados, y 131 niños que ingresaron a Estados Unidos, "no acompañados".

Desde México retornaron 4 mil 170 adultos, 139 menores acompañados y 327 no acompañados, detalló Rivera.

El funcionario agregó que los migrantes retornados reciben servicios básicos en los centros de recepción, tales como documentación, registro, atención médica, apoyo psicológico, kits de vestuario, alimentos e higiene.

Además, se coordina con la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente para la atención de unidades familiares, y con la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social para la protección de niñez y adolescencia no acompañada.

Sobre la implementación del "Plan Retorno al Hogar", según el funcionario han realizado unas 10 mil entrevistas, ya que no todos han querido ser ingresados a dicho plan.

Red consular

Rivera destacó la labor conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para ampliar la red consular, tanto en Estados Unidos como en México, lo cual busca brindar un acompañamiento más cercano a los migrantes.

Entre las acciones más recientes se encuentran la inauguración del Consulado General de Guatemala en Ciudad de México y la apertura de nuevas instalaciones en Atlanta, Georgia. Asimismo, en diciembre se habilitó el consulado en Seattle, Washington, y en los próximos meses se prevé la puesta en marcha de oficinas de cancillería en San Diego, California; Luisiana; Florida; Las Cruces, Nuevo México; Nevada, y Minnesota.

El presidente Arévalo le resta importancia a su baja de popularidad en encuestas

Arévalo argumentó que su Gobierno “ha conseguido resultados tangibles” en “crecimiento económico” y “escuelas remozadas”, entre otros aspectos.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

09:22 PM, Sep 22
