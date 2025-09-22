Farruko Pop: MP pide más de 20 años de cárcel para acusados

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal lleva a cabo este lunes 22 de septiembre la audiencia en la que se conoce la petición del Ministerio Público (MP) para que se dicte condena contra los presuntos implicados en la muerte del cantante y creador de contenido Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop.
Los representantes de la fiscalía expusieron sus argumentos y plantearon la solicitud formal para que se emitan las siguientes sentencias condenatorias contra los acusados:
- Carlos López, 20 años con cuatro meses de prisión por el delito de asesinato en grado de complicidad
- Marcos Daniel Zunun, 29 años de prisión por el delito de asesinato.
Los sospechosos de participar en el crimen contra Farruko Pop fueron capturados en julio de 2025, dos meses después de que se confirmó el fallecimiento de la víctima.
Según las investigaciones, habrían tenido participación directa en los hechos ocurridos el día en el que le quitaron la vida al joven en un sector de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Durante el juicio se reveló que Pop viajó a la capital, procedente del interior del país, por trámites relacionados con una beca. Pero, aprovecharía el viaje para encontrarse con una mujer que cambió el lugar inicial de la reunión y lo guío hasta la referida área, donde por aparentes celos de pandilleros que habían tenido vínculos sentimentales con esta fémina actuaron contra el ahora fallecido.
Crimen contra Farruko Pop
Jorge Sebastián Pop Chocoj, de 18 años, fue localizado sin vida en mayo de 2025, enterrado en una vivienda ubicada en el barrio El Limón, en el norte de la Ciudad de Guatemala, donde radica la pandilla ‘Mara 18’, tras varios días de haber desaparecido.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó los estudios correspondientes al cuerpo del creador de contenido y confirmó que falleció asfixiado.
En su momento, el titular de la cartera del Interior, Francisco Jiménez, explicó que el asesinato fue llevado a cabo por miembros del Barrio 18, una de las dos pandillas más poderosas de Guatemala, pero aclaró que no podría confirmar que la orden del crimen procediera desde la jefatura de la misma organización delictiva.
Días después de su hallazgo, el cuerpo del influencer fue trasladado a la aldea Chacalte en Izabal, para su entierro, bajo escenas de dolor y con música de fondo, así como llamados de sus familiares y amigos para exigir justicia.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7