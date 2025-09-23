Daños tras crecida de río en El Progreso

Los Bomberos Voluntarios informaron que una fuerte crecida de un río en la aldea Estancia de la Virgen, San Cristóbal Acasaguastlán, provocó que una familia quedara incomunicada, y en una vivienda aledaña, la corriente arrastró 300 metros un camión que estaba estacionado frente a la vivienda.
También, como consecuencia de la crecida del río, dejó imposible el paso en el kilómetro 100 CA-9 Norte, puente llamado Guisajo. Se evacuaron a cinco personas de una vivienda.
Influencia de onda del este incrementa lluvias
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la onda del este número 32, que ingresó el 15 de septiembre, actualmente afecta el territorio guatemalteco. Además, se espera el ingreso de otra onda del este para el 2 de octubre.
Para el período del 19 al 24 de septiembre, el Insivumeh estima precipitaciones superiores a 200 milímetros (mm) en el oeste del país y más de 150 mm en la bocacosta, la Franja Transversal del Norte y los valles del este. Asimismo, se pronostican más de 100 mm en el altiplano central, lo que se considera un nivel ligeramente alto para ese período.
La entidad también prevé que, al finalizar septiembre, los acumulados podrían alcanzar 550 mm en el norte, el Caribe, el oeste, el altiplano central y los valles del este. En la Franja Transversal del Norte, el centro y el este de la bocacosta, las precipitaciones podrían llegar a acumular entre 400 mm y 700 mm.