PMT rescata a un perro en medio del derrumbe en la Hincapié

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales rescatan a un perro que estuvo a punto de caer en una zona de alto riesgo, tras el derrumbe ocurrido en el kilómetro 11.5 de la avenida Hincapié.
El incidente, registrado este martes 23 de septiembre, dejó serias afectaciones en la conexión vial entre Boca del Monte, Villa Canales, y la zona 13 capitalina. En medio del caos generado por el deslave, un perro quedó atrapado y desorientado en una parte inestable del terreno, lo que puso en peligro su vida.
De acuerdo con la publicación oficial de la PMT, los agentes intervinieron de inmediato, a pesar del riesgo que implicaba acercarse al área del derrumbe. Gracias a la maniobra, el animal fue trasladado a un lugar seguro.
Para nuestros agentes de la PMT, ningún detalle es menor cuando se trata de salvar vidas, incluso en medio de un desastre natural. Durante el deslave ocurrido en el kilómetro 11.5, un cachorro estuvo a punto de caer en una zona de alto riesgo. Afortunadamente, terminó en un área menos peligrosa, lo que permitió a nuestros agentes actuar de inmediato y rescatarlo con éxito", señala la institución en su comunicado acompañado del video.
Paso cerrado en ruta Hincapié
Mientras tanto, el derrumbe provocado por las constantes lluvias mantiene bloqueado el paso en la avenida Hincapié. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como la carretera a El Salvador y la avenida Petapa, a fin de evitar mayores congestionamientos en la capital y municipios aledaños.
El equipo municipal, junto con la Empresa Eléctrica de Guatemala, coordina trabajos para remover los escombros y restablecer el servicio eléctrico en la zona afectada.
Las complicaciones viales impactan principalmente sectores como el bulevar Villa Hermosa, el bulevar El Frutal, el puente La Prosperidad hacia la Central de Mayoreo, así como distintas conexiones de la Vía Alterna al Sur.