Ruta Hincapié-Santa Inés: Paso cerrado por derrumbes

Las autoridades de tránsito informaron que este martes 23 de septiembre se mantiene cerrado por completo el paso en la ruta Hincapié - Santa Inés como consecuencia de dos derrumbes de grandes proporciones ocurridos entre los kilómetros 9 y 12.
De acuerdo con información de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa, esta obstrucción se mantiene en el tramo con dirección hacia la Ciudad de Guatemala, donde debido a la gran cantidad de material que cayó sobre la carretera se vieron obligados a mantener un cierre total de la vía.
La entidad detalló que las complicaciones afectan principalmente los siguientes sectores:
- Bulevar Villa Hermosa
- Bulevar El Frutal
- Puente "La Prosperidad" hacia la Central de Mayoreo
- Diferentes conexiones de la Vía Alterna al Sur.
Alison Campos, vocera de la PMT, explicó que se mantienen dos desvíos, específicamente en las 28 y 34 avenidas del bulevar Villa Hermosa, donde se está permitiendo el paso para todo tipo de transporte únicamente hacia El Pino, Boca del Monte, o sector de Los Álamos, Rivera del Río, Villa Canales centro y Santa Inés.
Deslave obstruye carriles
La PMT de Villa Canales hizo un llamado a los usuarios a tener precaución por el deslave en el km 11.5 de las cuestas de la avenida Hincapié, conexión con Boca del Monte, pues indicó que hay carriles obstaculizados.
"En esta área, un árbol ha caído junto con cables de un poste de energía eléctrica, bloqueando por completo tres carriles en ambos sentidos de la vía. Se realiza la coordinación con el equipo municipal y la empresa eléctrica EEGSA para que realicen los trabajos correspondientes", detalló la institución.
En ese contexto, recomendó tomar rutas alternas como:
- Carretera a El Salvador.
- Avenida Petapa.
Ante esta complicada situación, los usuarios han optado por caminar. Algunos ya viajaban en autobuses, pero ante la falta de circulación optaron por descender de los mismos. Otros no pudieron conseguir abordar las unidades de transporte, ya que no han podido llegar a las paradas respectivas por este cierre.