 Accidente en zona 25: Cabezal atascado en arriate central
Nacionales

Accidente en zona 25: Cabezal empotrado en arriate central

Se mantienen complicaciones para transitar en el sector.

., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

El tránsito se encuentra complicado en la zona 25 de la Ciudad de Guatemala como consecuencia de un accidente en el que se vio involucrado el piloto de un vehículo de transporte pesado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles 24 de septiembre.

"Un cabezal descontrolado fue a empotrarse en el arriate central en el kilómetro 12.3 de la ruta al Atlántico", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala.

Agregó que el conductor del tráiler tuvo que ser ingresado a un centro asistencial debido a que resultó con golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo como consecuencia de la fuerte colisión.

Hasta el momento, se desconoce si el vehículo presentaba algún tipo de falla o cuál sería el origen del percance vial.

Complicaciones para el tránsito

Montejo indicó que debido a este percance vial se mantienen complicaciones para la circulación vial, las cuales afectan especialmente la zona 25, yendo al oriente, por lo que pidió a los usuarios tener precaución si hará uso del sector.

En el área hay presencia de autoridades de tránsito y de la Policía Nacional Civil. También se gestiona el traslado de grúas para retirar el obstáculo.

