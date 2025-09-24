Capturan a criminales e incautan arsenal tras muerte de investigador de la PNC

Tras la muerte de un investigador de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) las Fuerzas de Seguridad desplegaron más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que permitió la captura de 15 criminales y la incautación de igual número de fusiles, chalecos antibalas, informó el Director General de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo.
En seguimiento al ataque armado en la zona 3, donde resultaron tres sicarios capturados, un sicario herido, y un agente de PNC fallecido en la avenida Elena y 24 calle de la zona 1; en el barrio El Gallito, zona 3, preliminarmente se reporta la captura de 15 criminales detenido y la localización de un arsenal, chalecos blindados, mira telescópica y droga, indicó Custodio Boteo.
Además de acuerdo con una publicación de la Policía se registra la muerte de otro criminal durante el operativo.
"Lamentablemente tuvimos una baja, a la cual sentimos mucho a nuestro compañero policía cumpliendo con su deber o sea todos sabemos de que nuestro trabajo en la policía es un trabajo de riesgo; sin embargo, lamentamos el deceso del compañero nuestras condolencias a las familias del compañero caído en el cumplimiento de su deber, que durante años estuvo trabajando en contra de estructuras criminales", indicó el Director General de la PNC, David Custodio Boteo.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez lamentó la muerte del investigador de la Policía Cleofas Ortega Guzmán, quien falleció en cumplimiento del deber, y destacó el operativo inmediato en el barrio El Gallito.
La presidenta en funciones, Karin Herrera, lamentó el fallecimiento del agente Cleofas Valery Ortega Guzmán, caído en cumplimiento del deber durante un operativo contra pandilleros. "Me comuniqué con el ministro Francico Jiménez, estamos de acuerdo en que su sacrificio no será en vano. Ministerio de Gobernación y la PNC siguen trabajando para que las familias guatemaltecas vivan más seguras.", indicó Herrera.
Enfrentamiento
Durante un operativo, los agentes de la PNC se enfrentaron a un grupo de delincuentes en la 24 calle y avenida Elena, de la zona 1 de la capital; sin embargo uno de los delincuentes y un agente de la Policía resultó gravemente herido.
Ambos fueron ingresados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde el agente de la PNC murió a consecuencia de la gravedad de las heridas.
La Policía inmediatamente capturó a tres criminales entre ellos un menor de edad quien fue consignado al juzgado respectivo.
Roberto Antonio López y Kevin Estuardo Morales quienes fueron capturados tras el ataque armado en el que murió el agente fueron trasladados a la Torre de Tribunales.
Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.77*