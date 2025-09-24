 Capturan a criminales e incautan arsenal tras muerte de investigador de la PNC
Nacionales

Capturan a criminales e incautan arsenal tras muerte de investigador de la PNC

La PNC capturó a 15 criminales e incautó un arsenal, tras el despliegue de unos 500 agentes en el barrio El Gallito.

Compartir:
La Policía capturó a varios criminales en El Gallito., Foto PNC
La Policía capturó a varios criminales en El Gallito. / FOTO: Foto PNC

Tras la muerte de un investigador de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) las Fuerzas de Seguridad desplegaron más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que permitió la captura de 15  criminales y la incautación de igual número de fusiles, chalecos antibalas, informó el Director General de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo.

En seguimiento al ataque armado en la zona 3, donde resultaron tres sicarios capturados, un sicario herido, y un agente de PNC fallecido en la avenida Elena y 24 calle de la zona 1; en el barrio El Gallito, zona 3, preliminarmente se reporta la captura de 15 criminales detenido y la localización de un arsenal, chalecos blindados, mira telescópica y droga, indicó Custodio Boteo.

Además de acuerdo con una publicación de la Policía se registra la muerte de otro criminal durante el operativo. 

"Lamentablemente tuvimos una baja, a la cual sentimos mucho a nuestro compañero policía cumpliendo con su deber o sea todos sabemos de que nuestro trabajo en la policía es un trabajo de riesgo; sin embargo, lamentamos el deceso del compañero nuestras condolencias a las familias del compañero caído en el cumplimiento de su deber, que durante años estuvo trabajando en contra de estructuras criminales", indicó el Director General de la PNC, David Custodio Boteo.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez lamentó la muerte del investigador de la Policía Cleofas Ortega Guzmán, quien falleció en cumplimiento del deber, y destacó el operativo inmediato en el barrio El Gallito.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, lamentó el fallecimiento del agente Cleofas Valery Ortega Guzmán, caído en cumplimiento del deber durante un operativo contra pandilleros. "Me comuniqué con el ministro Francico Jiménez, estamos de acuerdo en que su sacrificio no será en vano. Ministerio de Gobernación y la PNC siguen trabajando para que las familias guatemaltecas vivan más seguras.", indicó Herrera. 

Enfrentamiento

Durante un operativo, los agentes de la PNC se enfrentaron a un grupo de delincuentes en la 24 calle y avenida Elena, de la zona 1 de la capital; sin embargo uno de los delincuentes y un agente de la Policía resultó gravemente herido.

Ambos fueron ingresados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde el agente de la PNC murió a consecuencia de la gravedad de las heridas. 

La Policía inmediatamente capturó a tres criminales entre ellos un menor de edad quien fue consignado al juzgado respectivo. 

Roberto Antonio López y Kevin Estuardo Morales quienes fueron capturados tras el ataque armado en el que murió el agente fueron trasladados a la Torre de Tribunales.

Agente de la PNC muere al enfrentarse a sicarios

PNC desarrolla operativo en el barrio El Gallito, tras crimen del investigador de la Policía.

Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.77*

En Portada

Capturan a criminales e incautan arsenal tras muerte de investigador de la PNC t
Nacionales

Capturan a criminales e incautan arsenal tras muerte de investigador de la PNC

10:21 PM, Sep 24
Xelajú derrota a San Miguelito y sueña con las semifinales de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú derrota a San Miguelito y sueña con las semifinales de la Copa Centroamericana

10:00 PM, Sep 24
Presupuesto 2026: Ministros exponen propuestas ante Comisión de Finanzast
Nacionales

Presupuesto 2026: Ministros exponen propuestas ante Comisión de Finanzas

06:05 PM, Sep 24
Integrante de Bohemia Suburbana se une a la Clase de Nuevos Miembros de los Grammyt
Farándula

Integrante de Bohemia Suburbana se une a la Clase de Nuevos Miembros de los Grammy

03:25 PM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesEE.UU.Noticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos