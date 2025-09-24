Personas fallecida encontrada en ruta a Palencia

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la mañana de este miércoles 24 de septiembre en el kilómetro 25 ruta a Palencia. Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia.
La institución fue notificada acerca de la presencia de una persona aparentemente herida y en estado inconsciente en este sector. Permanecía a un costado de la carretera, justo a un lado de donde estaba un vehículo particular.
Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron inmediatamente a este punto y constataron que se trataba de un hombre que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
"Al evaluarlo, se confirmó que esta persona ya no contaba con signos vitales, por lo cual se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
El fallecido no pudo ser identificado, ya que no se localizaron documentos personales en el lugar ni se acercó ninguna persona que lo conociera.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al sector para llevar a cabo las diligencias correspondientes y coordinar el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.