Comisión Migrante: Seguimiento a casos de niños retornados

Los integrantes de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República se reunieron este jueves, 25 de septiembre, con autoridades de diferentes instituciones para dale seguimiento a la situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes guatemaltecos no acompañados que están en proceso de repatriación en Estados Unidos.
En el acercamiento participaron delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), quienes brindaron detalles a los legisladores sobre los programas implementados para la atención de menores que ya han sido retornados y el abordaje de los casos de quienes continúan en territorio estadounidense.
De acuerdo con información compartida por el Legislativo, esta citación se dio con el fin de garantizar la protección y unidad de la niñez migrante en situación vulnerable y buscar su atención de manera inmediata y ordenada para el regreso de los niños a Guatemala.
En ese contexto, los funcionarios dieron a conocer cifras de menores que podrían ser retornados o están enfrentando procesos migratorios y compartieron detalles de las acciones para buscar su movilización a sus lugares de origen y garantizar la reunificación familiar.
Audiencias pendientes para resolver situación migratoria
El viceministro del Minex, Eduardo Escobedo, explicó que se tiene un registro de 457 menores, de estos 355 procesos migratorios pendientes y las audiencias de primera declaración podrían estar establecidas para octubre.
"De esos 355, tienen primera audiencia en octubre 140, y esta es solo para enterarse cómo vamos a empezar el proceso, no es cómo va a concluir. Estos 140 no vendrán, digámoslo así. Asimismo, hay 114 que tienen audiencia todavía estos últimos días de septiembre, de algunos ya se realizaron", explicó.
Asimismo, según el funcionario, hay 51 menores con audiencia para noviembre, 28 para diciembre, inclusive hay audiencias para enero, febrero, marzo y abril, aunque van bajando los números.
Por encima, de esos 457, explicó que aún hay menores, para completar un total de 762, que están pendientes de que se les asigne audiencia. En ese contexto, el viceministro resaltó que esos procesos no son inmediatos, sino que llevan varias audiencias.
"Y nosotros, como Gobierno, hemos dicho que estamos abiertos a que aquellos que concluyan el debido proceso o certifiquen el retorno voluntario, se les dará la cobertura interinstitucional de recepción", indicó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7