Hallan cuerpo de hombre arrastrado por río en Alta Verapaz

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en horas de la noche del miércoles, 24 de septiembre, en un sector del departamento de Alta Verapaz. Esto ocurrió un día después de que fuera reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de un río.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, desde que se recibió el reporte con respecto al incidente en el que se había perdido el rastro de esta persona se aplicó el protocolo correspondiente.
Se puso en marcha la Fuerza de Tarea de la Patrulla Especial de Rescate de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de la región de Alta Verapaz, representada por integrantes de la estación de San Juan Chamelco.
"Los socorristas realizaron la búsqueda y localización de una persona de sexo masculino quien fue arrastrado por la corriente del Río Sequib", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Explicó que el cuerpo fue hallado en el sector San José, en el límite entre San Juan Chamelco y la comunidad de Tucurú, donde fue identificado como Andrés Xol, de 47 años de edad.
Los técnicos en urgencias médicas que atendieron esta emergencia procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.