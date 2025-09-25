 PNC captura a tres retornados de EE.UU.
Nacionales

PNC captura a tres retornados de EE.UU.

Tres hombres fueron capturados en Guatemala, luego de ser retornados por Estados Unidos.

Tres guatemaltecos fueron detenidos tras ser retornados de EE.UU., Captura de pantalla
Tres guatemaltecos fueron detenidos tras ser retornados de EE.UU. / FOTO: Captura de pantalla

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron a tres guatemaltecos tras arribar en un vuelo de retornados de los Estados Unidos, la tarde de este jueves 25 de septiembre, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Tres hombres fueron capturados la tarde de este jueves luego de ser retornados por Estados Unidos y capturados a su arribo a Guatemala; en las oficinas de migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).

Equipos de DEIC-SAFE (Unidad encargada de localizar a prófugos de la justicia) procedieron a la detención de Selvin "N", de 34 años, por el delito de portación ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal o hechiza, emitida por un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa el 9 de septiembre de 2024.

También fue detenido Amílcar "N", de 28 años, requerido por un juzgado de Jalapa desde el 15 de julio de 2018 por el delito de violencia contra la mujer.

Finalmente se detuvo a Apolinario "N", de 39 años, quien tiene dos órdenes de captura a solicitud de un juzgado de Salamá, Baja Verapaz emitidas el 25 de marzo de 2022 y el 24 de octubre de 2023 por negación de asistencia económica.

De acuerdo con datos del Gobierno, la deportación de los migrantes desde Estados Unidos ha descendido, ya que desde enero hasta el 21 de septiembre pasado han sido enviados de manera obligatoria a Guatemala un total de 30.323 personas, un 37 % menos que en el mismo período de 2024 (48.016 deportados).

La cifra de los primeros nueve meses de este 2025 también refleja un descenso frente a los 35.515 guatemaltecos deportados en el mismo período de 2023, según las estadísticas oficiales.

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamiento

El investigador Cleofas Ortega perdió la vida en cumplimiento del deber cuando participaba en un operativo contra pandilleros.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

