 PNC rinde homenaje a investigador caído en enfrentamiento
Nacionales

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamiento

El investigador Cleofas Ortega perdió la vida en cumplimiento del deber cuando participaba en un operativo contra pandilleros.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), compañeros y familiares del investigador Cleofas Barely Ortega Guzmán, fallecido en cumplimiento del deber, le rindieron honras fúnebres este jueves 25 de septiembre en la sede de la Dirección General de la institución de seguridad.

El policía perdió la vida tras ser atacado a balazos por presuntos pandilleros durante un operativo llevado a cabo ayer en la avenida Elena, zona 1 capitalina, donde se desató un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales.

De acuerdo con la información oficial compartida sobre este caso, la entidad determinó que tres presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha, incluido un menor de edad, que viajaban en un vehículo pretendían trasladar ilícitos, por lo que los investigadores les daban seguimiento. Sin embargo, al momento que fueron interceptados, los delincuentes dispararon a los policías.

En la audiencia desarrollada esta mañana en la Torre de Tribunales contra dos de los detenidos por ser los supuestos responsables del crimen contra el agente policial se reveló que, durante las diligencias, los policías les marcaron el alto a estas para hacer una verificación.

En tanto, al momento de detener la marcha, los individuos que viajaban en la parte trasera del carro accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones y las balas alcanzaron a Ortega. Aunque fue trasladado a un centro asistencial por presentar heridas en el cráneo, ya no fue posible estabilizarlo y perdió la vida a su ingreso.

Destacan labor del investigador

La ceremonia donde se honró la labor del investigador también contó con la participación de la presidenta en funciones, Karin Herrera; el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el viceministro de Seguridad, José Portillo; la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia; el viceministro de Tecnología, William Cameros; y el director de la PNC, David Custodio Boteo.

En el marco de la actividad, se informó que el agente Cleofas Ortega causó alta en la institución policial el 2 de septiembre del 2013, en la 29ª promoción. Hasta ahora, contaba con un tiempo de servicio de 12 años y 22 días, estando de servicio en la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). También se reveló que deja en la orfandad a una niña de tres años y a un niño de tres meses de edad.

Los funcionarios lamentaron la pérdida de esta valiosa vida y expresaron sus condolencias a la familia del policía. Asimismo, reiteraron su compromiso con continuar los esfuerzos para combatir la criminalidad en el país.

"Hoy, como institución, estamos de luto. Pero también estamos de pie, con la frente en alto y la determinación intacta para enfrentarlos", aseguró Jiménez ante la muerte de Ortega.

