 Mineduc solicita eliminar retención de IVA en alimentación escolar
Mineduc solicita eliminar retención de IVA en alimentación escolar

La cartera busca que se pueda agilizar la ejecución y que las Organizaciones de Padres de Familia reciban el monto íntegro de las transferencias.

El Ministerio de Educación (Mineduc) le solicitó al Congreso de la República derogar la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las transferencias del Programa de Alimentación Escolar a Organizaciones de Padres de Familia (OPF).

La cartera explicó que este año entró en vigor el Decreto 31-2024, que fue publicado el 9 de diciembre de 2024, con lo cual fue agregado el artículo 8 "A" a la Ley del IVA, en el que se ordena que esa institución retenga el impuesto correspondiente a las compras de alimentos que realizan las OPF al momento de transferir los fondos.

De acuerdo con el ministerio, se busca agilizar la ejecución y que las OPF reciban el monto íntegro de las transferencias. En ese sentido, se planteó esta petición al organismo Legislativo.

"El Ministerio solicita respetuosamente a las diputadas y los diputados del Congreso considerar la derogación de las disposiciones del Decreto 31-2024 que imponen esa retención, en particular el artículo 13 que incorporó el artículo 8 ‘A’ a la Ley del IVA", expresó por medio de un comunicado.

Congreso analiza préstamo para el Mineduc

La Comisión de Finanzas del Congreso de la República analiza la aprobación de un préstamo por 100 millones de dólares destinado al Ministerio de Educación. Al respecto, la titular de la cartera, Anabella Giracca, explicó este viernes 26 de septiembre que los fondos tendrán una ejecución de cinco años y se orientarán a financiar el Programa de Apoyo a la Expansión de la Educación Media.

