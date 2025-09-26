Muere motorista tras accidente en zona 5

Un motorista murió como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 26 de septiembre, en el crucero de la avenida La Barranquilla con la calle Mariscal, entre zona 5 y zona 10, atrás de un centro educativo.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala informó que en el hecho se vieron involucrados el conductor del vehículo de dos ruedas y el de un camión, los cuales, por causas no establecidas, colisionaron en el referido sector.
El motorista sufrió una serie de golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo derivado del impacto, por lo que cuando los socorristas intentaron ayudarlo ya no fue posible reactivar sus signos vitales.
Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada.
Cierre parcial impacta en el tránsito
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena donde se dio el percance para iniciar con las diligencias respectivas y coordinar el traslado del cuerpo del conductor hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
En ese contexto, se implementó un cierre vehicular parcial en el tramo, mientras están en desarrollo estas labores.
Amílcar Montejo, vocero de la PMT, detalló que esta situación impacta en el tránsito proveniente de la zona 10 hacia el estadio Doroteo Guamuch, por lo que instó a los usuarios a tomar en cuenta la información y conducir con precaución.
"Por favor, respetemos la señalización y las indicaciones de los agentes de la PMT", expresó.