 Muere motorista tras accidente en zona 5
Nacionales

Muere motorista tras accidente en zona 5

En el área donde ocurrió el percance vial que cobró la vida de esta persona se mantiene un cierre parcial.

Compartir:
., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un motorista murió como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 26 de septiembre, en el crucero de la avenida La Barranquilla con la calle Mariscal, entre zona 5 y zona 10, atrás de un centro educativo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala informó que en el hecho se vieron involucrados el conductor del vehículo de dos ruedas y el de un camión, los cuales, por causas no establecidas, colisionaron en el referido sector.

El motorista sufrió una serie de golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo derivado del impacto, por lo que cuando los socorristas intentaron ayudarlo ya no fue posible reactivar sus signos vitales.

Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada.

Cierre parcial impacta en el tránsito

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena donde se dio el percance para iniciar con las diligencias respectivas y coordinar el traslado del cuerpo del conductor hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En ese contexto, se implementó un cierre vehicular parcial en el tramo, mientras están en desarrollo estas labores.

Amílcar Montejo, vocero de la PMT, detalló que esta situación impacta en el tránsito proveniente de la zona 10 hacia el estadio Doroteo Guamuch, por lo que instó a los usuarios a tomar en cuenta la información y conducir con precaución.

"Por favor, respetemos la señalización y las indicaciones de los agentes de la PMT", expresó.

En Portada

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9t
Nacionales

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9

06:50 AM, Sep 26
Sergio Busquets anuncia su retirada del futbol t
Deportes

Sergio Busquets anuncia su retirada del futbol

07:06 AM, Sep 26
Tráiler colisiona en ruta al Pacífico; tránsito complicadot
Nacionales

Tráiler colisiona en ruta al Pacífico; tránsito complicado

07:47 AM, Sep 26
VIDEO: Varios países se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONUt
Internacionales

VIDEO: Varios países se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONU

08:00 AM, Sep 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos