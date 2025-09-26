Tráiler colisiona en ruta al Pacífico; tránsito complicado

Un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el conductor de un tráiler se registró durante horas de la madrugada de este viernes, 26 de septiembre, en el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico, en dirección al norte. Hay complicaciones para la movilidad vehicular.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, aproximadamente a las 03:00 horas se dio, por causas desconocidas, este percance en el que el vehículo de transporte pesado quedó completamente empotrado en los separadores viales.
Henry Quevedo, vocero de la institución, explicó que esta situación generó largas filas de vehículos, por lo que se actuó de inmediato para poder atender esta emergencia y se coordinó la presencia de grúas al lugar.
El obstáculo pudo ser retirado aproximadamente a las 05:20 horas; sin embargo, la acumulación de tránsito continúa desde los alrededores el kilómetro.19 hasta ingresar a la capital por la calzada Aguilar Batres.
"Por lo tanto, es importante que salga con tiempo porque, como todo viernes, la carga se incrementa en este tramo", dijo Quevedor.