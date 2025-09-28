 Balacera deja cinco heridos en la zona 7 capitalina
Nacionales

Balacera deja cinco heridos en la zona 7 capitalina

Bomberos Municipales atendieron el incidente armado que dejó a cinco personas heridas, quienes fueron llevadas a un hospital.

Los heridos, en estado delicado, fueron llevados al Hospital San Juan de Dios., Bomberos Municipales.
Los heridos, en estado delicado, fueron llevados al Hospital San Juan de Dios. / FOTO: Bomberos Municipales.

Vecinos de la colonia Sakerty, zona 7 capitalina, alertaron a los Bomberos Municipales por una balacera que ocurrió en la 35 calle C y 33 Avenida. Los paramédicos del casco rojo reportaron que como consecuencia del ataque armado, cinco personas resultaron con heridas de bala.

Según los rescatistas, las cinco personas quedaron graves, como consecuencia de las perforaciones de bala en su cuerpo, por lo que fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. El citado cuerpo de rescate subrayó que los afectados fueron trasladados en estado delicado.

Bomberos acudieron al lugar del incidente armado a bordo de al menos tres ambulancias que fueron utilizadas para el traslado de los heridos. Los rescatistas llevaron a los afectados al centro asistencial, con oxígeno y suero conectado, como parte del tratamiento de estabilización.

Al lugar del incidente armado acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para acordonar el área de la agresión armada, evitando así la contaminación del escenario del crimen. Se espera que al lugar acuda el Ministerio Público para los trámites de ley.

Por el momento se desconocen las causas del enfrentamiento armado que dejó a los cinco heridos atendidos por los Bomberos Municipales.

