Imponen 68 multas a motoristas en operativos de prevención

Efectivos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron seis operativos de prevención de accidentes de tránsito durante el fin de semana, centrado en motoristas, con el resultado de 68 multas por diversas faltas a la Ley de Tránsito y su reglamento. La entidad precisó este domingo 28 de septiembre de 2025 que las acciones se llevaron a cabo en la Avenida Las Américas, Calzada San Juan, Calzada Roosevelt, Zona 9, cercanías de la Torre de El Reformador y en la zona 18.
La entidad del tránsito reveló que las acciones se hicieron con el objetivo de evitar y prevenir accidentes de tránsito. Según esta sección de la PNC, los operativos fueron estratégicos y simultáneos en distintos puntos de la capital, dirigidos a los conductores de estos vehículos de dos ruedas.
Como resultado de los operativos, los uniformados reportaron que se consignaron tres licencias de conducir, se impusieron 68 remisiones y se identificaron a 140 personas y 129 vehículos.
"Estas acciones forman parte de una estrategia del Departamento de Tránsito de la PNC para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el país", precisó el departamento de comunicación del referido departamento.
Acciones contra motoristas continuarán
El Departamento de Tránsito de la PNC no descartó seguir con estos operativos que buscan reducir los índices de siniestralidad de motoristas en las principales carreteras y calles de la Ciudad de Guatemala.
Asimismo, la entidad realizó operativos relámpago de control en contra de mototaxis en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz. La entidad explicó que las acciones se ejecutaron en coordinación con la Policía Municipal de Tránsito de la localidad.
"La acción tiene como finalidad verificar que los conductores cuenten con licencia de conducir, tarjeta de circulación y tarjeta municipal de operaciones vigentes; además, se inspecciona el equipamiento básico de los vehículos", explicó Tránsito PNC.
Dentro de los operativos, los uniformados también revisaron que los conductores cuenten con luces delanteras y traseras, espejos retrovisores y que las llantas se encuentren en buen estado.
"Este tipo de vehículo registra, en lo que va del año, un total de 86 hechos de tránsito, por lo que Tránsito PNC implementa estos controles con el objetivo de prevenir accidentes y fortalecer la seguridad", finalizó la entidad.