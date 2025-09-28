 Imponen 68 multas a motoristas en operativos de prevención
Nacionales

Imponen 68 multas a motoristas en operativos de prevención

Agentes del Departamento de Tránsito de la PNC realizaron operativos enfocados en motoristas, para la prevención de accidentes, con estos resultados.

Compartir:
Los operativos de la capital se ejecutaron en seis puntos estratégicos, según el departamento de Tránsito de la PNC., PNC de Guatemala.
Los operativos de la capital se ejecutaron en seis puntos estratégicos, según el departamento de Tránsito de la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.

Efectivos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron seis operativos de prevención de accidentes de tránsito durante el fin de semana, centrado en motoristas, con el resultado de 68 multas por diversas faltas a la Ley de Tránsito y su reglamento. La entidad precisó este domingo 28 de septiembre de 2025 que las acciones se llevaron a cabo en la Avenida Las Américas, Calzada San Juan, Calzada Roosevelt, Zona 9, cercanías de la Torre de El Reformador y en la zona 18.

La entidad del tránsito reveló que las acciones se hicieron con el objetivo de evitar y prevenir accidentes de tránsito. Según esta sección de la PNC, los operativos fueron estratégicos y simultáneos en distintos puntos de la capital, dirigidos a los conductores de estos vehículos de dos ruedas.

Como resultado de los operativos, los uniformados reportaron que se consignaron tres licencias de conducir, se impusieron 68 remisiones y se identificaron a 140 personas y 129 vehículos.

"Estas acciones forman parte de una estrategia del Departamento de Tránsito de la PNC para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el país", precisó el departamento de comunicación del referido departamento.

Acciones contra motoristas continuarán

El Departamento de Tránsito de la PNC no descartó seguir con estos operativos que buscan reducir los índices de siniestralidad de motoristas en las principales carreteras y calles de la Ciudad de Guatemala.

Asimismo, la entidad realizó operativos relámpago de control en contra de mototaxis en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz. La entidad explicó que las acciones se ejecutaron en coordinación con la Policía Municipal de Tránsito de la localidad.

"La acción tiene como finalidad verificar que los conductores cuenten con licencia de conducir, tarjeta de circulación y tarjeta municipal de operaciones vigentes; además, se inspecciona el equipamiento básico de los vehículos", explicó Tránsito PNC.

Dentro de los operativos, los uniformados también revisaron que los conductores cuenten con luces delanteras y traseras, espejos retrovisores y que las llantas se encuentren en buen estado.

"Este tipo de vehículo registra, en lo que va del año, un total de 86 hechos de tránsito, por lo que Tránsito PNC implementa estos controles con el objetivo de prevenir accidentes y fortalecer la seguridad", finalizó la entidad.

Accidente vial deja una fallecida en Calzada Aguilar Batres

El MP trabaja en uno de los carriles de la Calzada Aguilar Batres y 43 calle, por un accidente con saldo mortal.

En Portada

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlánticot
Nacionales

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlántico

05:04 PM, Sep 28
Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blancat
Deportes

Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blanca

04:54 PM, Sep 28
Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigant
Internacionales

Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigan

02:27 PM, Sep 28
Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1t
Nacionales

Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1

04:28 PM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Futbol GuatemaltecoReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos