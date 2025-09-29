Tras intensa búsqueda, localizan cuerpo de mujer en río en San Marcos

Los cuerpos de socorro confirmaron este lunes 29 de septiembre la localización de una mujer sin vida como resultado de acciones de búsqueda y rescate. Esta persona permanecía desaparecida tras ser arrastrada por un río en el departamento de San Marcos.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, el rastro de la víctima se perdió después de que quedó atrapada en las aguas del río Cabúz, en el municipio de San José La Lima, Malacatán. Desde el primer reporte recibido, la institución inició con el proceso de localización.
"El personal de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Catarina, San Marcos en conjunto con otras instituciones de primera respuesta encontraron el cuerpo de una persona de sexo femenino", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Explicó que personal procedoçp a recuperar el cuerpo y coordinar a las autoridades correspondientes.