 Tras intensa búsqueda, localizan cuerpo de mujer en río en San Marcos
Nacionales

Tras intensa búsqueda, localizan cuerpo de mujer en río en San Marcos

Esta persona había sido arrastrada por la corriente del río Ixlam.

Compartir:
., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los cuerpos de socorro confirmaron este lunes 29 de septiembre la localización de una mujer sin vida como resultado de acciones de búsqueda y rescate. Esta persona permanecía desaparecida tras ser arrastrada por un río en el departamento de San Marcos.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, el rastro de la víctima se perdió después de que quedó atrapada en las aguas del río Cabúz, en el municipio de San José La Lima, Malacatán. Desde el primer reporte recibido, la institución inició con el proceso de localización.

"El personal de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Catarina, San Marcos en conjunto con otras instituciones de primera respuesta encontraron el cuerpo de una persona de sexo femenino", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Explicó que personal procedoçp a recuperar el cuerpo y coordinar a las autoridades correspondientes.

En Portada

Arévalo pide respeto y seriedad a diputados en procesos de fiscalizaciónt
Nacionales

Arévalo pide "respeto y seriedad" a diputados en procesos de fiscalización

09:40 AM, Sep 29
Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemalat
Nacionales

Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemala

10:59 AM, Sep 29
Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contratacionest
Nacionales

Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contrataciones

07:49 AM, Sep 29
Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viralt
Viral

Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viral

09:51 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos