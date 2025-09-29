 Reos realizan transmisiòn en TikTok desde la cárcel
Nacionales

Reos realizan transmisión en TikTok desde la cárcel

Tras la difusión de la transmisión, presidios realizó una requisa que permitió localizar el celular utilizado por los reclusos.

En la transmisión los privados de libertad consumen alcohol., Captura de pantalla
En la transmisión los privados de libertad consumen alcohol. / FOTO: Captura de pantalla

A través de redes sociales se difundió un fragmento de video que evidencia una transmisión en vivo realizada a través de la plataforma Tittok, por tres privados de libertad desde la cárcel.

En las imágenes los reclusos aparecen bebiendo alcohol y respondiendo a usuarios sobre la razón por la que se encuentra privados de libertad.

La Dirección General del Sistema Penitenciario, confirmó la noche de este lunes 29 de septiembre que en redes sociales circuló un video publicado por un periodista, sobre una transmisión en vivo realizada en la plataforma TikTok, la misma se realizó en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa.

"Dichas acciones ilegales fueron inmediatamente puestas bajo investigación por parte de la Inspectoría General del Sistema Penitenciario, con el objetivo de identificar a los privados de libertad involucrados.", indica un comunicado del Sistema Penitenciario.

Presidios confirmó además que este día se llevó a cabo una requisa en el sector señalado, localizando un teléfono celular en poder de un privado de libertad, quien fue puesto a disposición de un juez competente.

La Dirección General del Sistema Penitenciario, agregó que las personas implicadas serán sancionadas conforme lo establece la Ley y el Reglamento del Régimen Penitenciario.

