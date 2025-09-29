Definirán situación legal de trabajadora del TSE

El Juzgado Séptimo Penal suspendió la audiencia de inicio de etapa intermedia de la trabajadora y sindicalista del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Angelita Martínez, quien está señalada dentro del caso "Corrupción Semilla".
La diligencia estaba programada para horas de la mañana de este lunes 29 de septiembre; sin embargo, en el órgano jurisdiccional se informó que no pudo llevarse a cabo por "imposibilidad material" debido a que el juez Fredy Orellana se encontraba desarrollando otra audiencia, por lo que no podría presentarse.
En ese sentido, fue reprogramada para el martes 7 de octubre, a las 08:30 horas, la fase en la que se conocerá si la sindicada será enviada a juicio por su presunta implicación en el referido expediente, el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
A inicios de agosto, Martínez fue beneficiada con medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario, así que puede seguir su proceso legal en libertad.
En esa ocasión, el Ministerio Público no se opuso a que se beneficiara a la sindicada y argumentó que, a pesar de no haber desvanecido los riesgos procesales, consideró que se debe priorizar la salud de la persona.
Sindicalista enfrenta proceso
Martínez fue capturada el pasado 17 de junio en el marco de un allanamiento coordinado por la FECI, en coordinación con las fuerzas de seguridad. Posteriormente, fue ligada a proceso penal por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en forma continuada por hechos que se investigan dentro del caso Corrupcio´n Semilla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), esta persona habría coaccionado a colaboradores del TSE y bajo amenazas presuntamente les pidió que no les hablaran a personas a las que se señalaba de haber denunciado a la magistrada Blanca Alfaro, actual presidenta en funciones del órgano electoral.
De igual forma, sería quien supuestamente presentó la denuncia por la supuesta suscripción anómala del contrato de compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), caso por el que hay procesados cuatro magistrados titulares TSE.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7