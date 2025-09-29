 Definirán situación legal de trabajadora del TSE
Nacionales

Definirán situación legal de trabajadora del TSE

Está por establecerse Angelita Martínez enfrentará o no juicio por su posible implicación en el caso Semilla.

Compartir:
Angelita Martínez, trabajadora del TSE señalada en el caso Semilla, durante la audiencia de revisión de medidas., Omar Solís/Emisoras Unidas
Angelita Martínez, trabajadora del TSE señalada en el caso Semilla, durante la audiencia de revisión de medidas. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Séptimo Penal suspendió la audiencia de inicio de etapa intermedia de la trabajadora y sindicalista del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Angelita Martínez, quien está señalada dentro del caso "Corrupción Semilla".

La diligencia estaba programada para horas de la mañana de este lunes 29 de septiembre; sin embargo, en el órgano jurisdiccional se informó que no pudo llevarse a cabo por "imposibilidad material" debido a que el juez Fredy Orellana se encontraba desarrollando otra audiencia, por lo que no podría presentarse.

En ese sentido, fue reprogramada para el martes 7 de octubre, a las 08:30 horas, la fase en la que se conocerá si la sindicada será enviada a juicio por su presunta implicación en el referido expediente, el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

A inicios de agosto, Martínez fue beneficiada con medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario, así que puede seguir su proceso legal en libertad.

En esa ocasión, el Ministerio Público no se opuso a que se beneficiara a la sindicada y argumentó que, a pesar de no haber desvanecido los riesgos procesales, consideró que se debe priorizar la salud de la persona.

* Le puede interesar:

Tras intensa búsqueda, localizan cuerpo de mujer en río en San Marcos

Esta persona había sido arrastrada por la corriente del río Ixlam.

Sindicalista enfrenta proceso

Martínez fue capturada el pasado 17 de junio en el marco de un allanamiento coordinado por la FECI, en coordinación con las fuerzas de seguridad. Posteriormente, fue ligada a proceso penal por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en forma continuada por hechos que se investigan dentro del caso Corrupcio´n Semilla.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), esta persona habría coaccionado a colaboradores del TSE y bajo amenazas presuntamente les pidió que no les hablaran a personas a las que se señalaba de haber denunciado a la magistrada Blanca Alfaro, actual presidenta en funciones del órgano electoral.

De igual forma, sería quien supuestamente presentó la denuncia por la supuesta suscripción anómala del contrato de compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), caso por el que hay procesados cuatro magistrados titulares TSE.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Ministro de Comunicaciones expone situación de proyectos ante diputadost
Nacionales

Ministro de Comunicaciones expone situación de proyectos ante diputados

04:27 PM, Sep 29
Juegos Centroamericanos 2025: Campeones defensores de Guatemalat
Deportes

Juegos Centroamericanos 2025: Campeones defensores de Guatemala

03:27 PM, Sep 29
Trump: Netanyahu ha aceptado plan de paz de EE. UU. para Gazat
Internacionales

Trump: Netanyahu ha aceptado plan de paz de EE. UU. para Gaza

03:20 PM, Sep 29
Tras polémicas, Natanael Cano confirma concierto en Guatemalat
Farándula

Tras polémicas, Natanael Cano confirma concierto en Guatemala

05:38 PM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos