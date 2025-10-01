Motorista afectado por correntada recibe nueva motocicleta

Pablo Pérez, el motorista que recientemente fue arrastrado por una correntada en medio de las fuertes lluvias que han afectado el territorio guatemalteco, recibió una sorpresa este miércoles 1 de octubre: una nueva motocicleta.
Fue durante una transmisión del programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que el afectado fue notificado acerca de que Grupo Salinas Guatemala e Italika habían decidido apoyarlo con la entrega de un nuevo vehículo de dos ruedas.
Se trata de una Italika Z200, un modelo que sus fabricantes describen como una motocicleta de trabajo confiable, diseñada para transportar hasta 150 kilogramos. Cuenta con motor de 200 cc y sistema de arranque eléctrico y de pedal, que alcanza una velocidad máxima de 110 km/h.
La entrega oficial se dio en horas de la tarde, en la tienda del Grupo ubicada en el área del Obelisco, zona 10 capitalina. En medio de la alegría por encontrar una solución a su problema, Pérez emocionado pudo, por primera vez, subir a su nueva moto.
"Calma, después de la tormenta"
"Estoy muy contento, la verdad, alegre, porque, como dicen, después de la tormenta viene la calma", expresó en el momento en el que los representantes de la referida compañía le dieron la llave de la que describió como su nueva herramienta de trabajo.
"Dios nos hace pasar por pruebas para ver que somos fieles a él y nos bendice. Gracias, principalmente a él, al grupo de Italika, y a Emisoras Unidas, que me contactaron y fueron el enlace. Estoy muy contento por mi moto nueva. Muchas gracias. Bendiciones para todos y, les repito: salgan con precaución y encomiéndense a Dios, que es lo más importante, porque él nos va a rescatar de lo imposible", continuó Pérez.
Mientras tanto, Gustavo Amado, gerente de Italika para toda Guatemala, indicó que ante la necesidad que este guatemalteco tenía, tras haber perdido su motocicleta en medio de las condiciones de lluvia, se decidió hacer el aporte que hoy se concretó.
"Estamos regalándole una moto nueva, del año, para que pueda continuar con sus viajes, siempre con precaución. Para garantizar que pueda seguir llevando el sustento a su casa, como miles de guatemaltecos lo hacen. Y sabiendo que tendrá una herramienta de trabajo que no lo va a dejar y lo ayudará a salir adelante", manifestó.