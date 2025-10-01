Motorista relata cómo fue arrastardo por fuerte correntada

En las redes sociales han circulado recientemente videos de casos de motoristas que han quedado atrapados en medio de correntadas en las calles de distintos sectores como consecuencia de las torrenciales lluvias que han afectado el territorio nacional. Uno de ellos es Pablo Pérez, quien fue arrastrado por la fuerza del agua en el paso a desnivel Las Luces, ruta a El Salvador, y decidió abandonar su vehículo para ponerse a salvo.
El conductor afectado compartió su testimonio este miércoles, 1 de octubre, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde recordó los momentos de pánico y la mezcla de emociones que se presentaron al verse en medio de esa situación.
"En ese momento, sentí que la llanta ya me estaba patinando y que la correntada crecía cada vez más, y cuando sentí ya me estaba arrastrando", dijo al ser consultado acerca de cómo fue el momento de darse cuenta que la fuerza del agua era mayor que la de él.
"Lo que hice fue intentar ponerme en dirección a la corriente, para que no me botara y poder atrancarme en algo, pero lastimosamente topé con un carro y me caí, y me llevó la corriente", continuó.
En cuanto al impacto sobre los posibles daños a su salud al darse cuenta del escenario que enfrentaba, el entrevistado indicó que pensaba en su esposa y su bebé que lo esperaban en casa, por lo que decidió priorizar su vida y saltar de su motocicleta, dejando que a esta se la llevara el agua. Añadió que se trató de una decisión que tomó en segundos, al notar que no podría sacarla por su cuenta.
"Tengo una lesión en el brazo y, en su momento, lo primero que se me pasó en la mente fue el video del caso de aquella muchacha que, por no soltar su moto, terminó ahogada en Escuintla. Entonces, en un momento no la quise soltar, pero de ahí, cuando percibí que era demasiada la fuerza que me llevaba, mejor la decidí soltar. Incluso, hasta una patada le di porque se me había quedado trabado el impermeable en la pata. Pero, gracias a Dios, logré sostenerme de los muros de contención que dividen la carretera", relató.
Solidaridad en medio de la difícil situación
Pérez señaló que, aunque sintió calma por estar a salvo, también se preocupó por el daño a su motocicleta, pues aseguró que es su herramienta de trabajo. Así que cuando la pudo encontrar determinó el nivel de efectos que había generado la corriente.
"Con ella viajo a todos los lugares para poder ejecutar mi trabajo. (...) Se le metió el agua a todo el sistema mecánico del motor y se mojó todo el sistema eléctrico", dijo.
Explicó que la llevó con un mecánico que le brindó el panorama de lo que presentaba y le dijo que había que repararla, pero él no contaba con la cantidad económica necesaria para solventar ese proceso, así que decidió retirarla de ese lugar. Sin embargo, no se esperaba que en medio de la difícil situación surgirían muestras de apoyo.
"A Dios, gracias, varias empresas se ofrecieron para la ayuda en lo que era la reparación de la moto, de todo lo que había sufrido. La buena intención de muchas empresas y la línea de la marca que me apoyó en su momento, pues ahorita está en taller para que le hagan las reparaciones respectivas y ya pueda estar en función. Ahorita, según me indicaron, no voy a pagar nada", compartió.
Disculpas por daños a terceros
El motorista indicó que, en medio de lo que estaba enfrentando el día de los hechos, no pudo hablar con ninguno de los automovilistas que se encontraban en el sector; sin embargo, compartió que utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por si la motocicleta topó o dañó algún vehículo.
Indicó que, según lo que pudo ver, la moto se fue pegada al muro de contención, pero no había carros, así que posiblemente no impactó contra ninguno. Y, después la encontró "atrancada ella sola", en un área despejada.
"El único que topó fue la camioneta que estaba atrás mía. Cuando intenté enderezarme y topé, sentí el golpe. Pero, cuando encontré la moto y pasó la cola no pude ver. Pedí disculpas, entonces, por el carro que choqué", dijo.
Finalmente, Pérez reiteró la importancia de priorizar la salud y la vida sobre las cosas materiales, pues indicó que sintió un conjunto de emociones al ser recibido en su hogar con abrazos y muestras de amor de parte de su esposa y su bebé.