 VIDEO. Fuerte lluvia provoca inundaciones y correntadas
Nacionales

VIDEO. Fuerte lluvia provoca inundaciones y correntadas

Varios motoristas fueron arrastrados en distintos sectores de Carretera a El Salvador, por una fuerte correntada.

Compartir:
Distintos incidentes ocurrieron la tarde de este lunes., Captura de pantalla
Distintos incidentes ocurrieron la tarde de este lunes. / FOTO: Captura de pantalla

Debido a la intensa lluvia registrada la tarde de este lunes 29 de septiembre, se originaron varias inundaciones y correntadas que dificultan la movilidad urbana, principalmente en sectores de Carretera a El Salvador y en Muxbal.

De acuerdo con distintos videos que circulan en redes sociales, uno de los lugares más afectados es Carretera a El Salvador, donde quedó abnegado el paso a desnivel Las Luces, en carretera a El Salvador, lo que complica el tránsito en el sector.

También se reporta inundaciones y correntadas en la aldea Nueva Concepción, subida a Muxbal, Santa Catarina Pinula, lugar donde ya había ocurrido una correntada anterior, por la caída de un muro de contención.

Usuarios en redes sociales también captaron el momento en el que el conductor de una motocicleta que circulaba en el kilómetro 9,5 de carretera a El Salvador, fue arrastrado por una correntada.

El conductor de la motocicleta logró separarse de la motocicleta y ponerse a salvo; sin embargo, la motocicleta fue arrastrada por la correntada, por lo que motociclista corrió tras el vehículo.

Otro motorista fue arrastrado en el kilómetro 8 de Carretera a El Salvador, reportaron usuarios. 

Pronostico

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que asociado al acercamiento de una onda del este, durante el inicio de la semana del 29 de septiembre al viernes 3 de octubre se espera la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Pacífico, Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte.

En zonas de la Meseta Central y los Valles de Oriente, podrían registrarse lluvias dispersas, principalmente durante la tarde y noche. En estas áreas también se registrará neblina matutina, además de un ambiente cálido y húmedo durante el día.

Insivumeh prevé ambiente cálido y húmedo para este domingo

En ente de pronósticos advirtió que para este domingo se espera un ambiente cálido y húmedo con nublados, lluvias y actividad eléctrica en estos sectores del país.

Videos Meteorología GT

En Portada

Ministro de Comunicaciones expone situación de proyectos ante diputadost
Nacionales

Ministro de Comunicaciones expone situación de proyectos ante diputados

04:27 PM, Sep 29
Juegos Centroamericanos 2025: Campeones defensores de Guatemalat
Deportes

Juegos Centroamericanos 2025: Campeones defensores de Guatemala

03:27 PM, Sep 29
Trump: Netanyahu ha aceptado plan de paz de EE. UU. para Gazat
Internacionales

Trump: Netanyahu ha aceptado plan de paz de EE. UU. para Gaza

03:20 PM, Sep 29
Tras polémicas, Natanael Cano confirma concierto en Guatemalat
Farándula

Tras polémicas, Natanael Cano confirma concierto en Guatemala

05:38 PM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos