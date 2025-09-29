VIDEO. Fuerte lluvia provoca inundaciones y correntadas

Debido a la intensa lluvia registrada la tarde de este lunes 29 de septiembre, se originaron varias inundaciones y correntadas que dificultan la movilidad urbana, principalmente en sectores de Carretera a El Salvador y en Muxbal.
De acuerdo con distintos videos que circulan en redes sociales, uno de los lugares más afectados es Carretera a El Salvador, donde quedó abnegado el paso a desnivel Las Luces, en carretera a El Salvador, lo que complica el tránsito en el sector.
También se reporta inundaciones y correntadas en la aldea Nueva Concepción, subida a Muxbal, Santa Catarina Pinula, lugar donde ya había ocurrido una correntada anterior, por la caída de un muro de contención.
Usuarios en redes sociales también captaron el momento en el que el conductor de una motocicleta que circulaba en el kilómetro 9,5 de carretera a El Salvador, fue arrastrado por una correntada.
El conductor de la motocicleta logró separarse de la motocicleta y ponerse a salvo; sin embargo, la motocicleta fue arrastrada por la correntada, por lo que motociclista corrió tras el vehículo.
Otro motorista fue arrastrado en el kilómetro 8 de Carretera a El Salvador, reportaron usuarios.
Pronostico
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que asociado al acercamiento de una onda del este, durante el inicio de la semana del 29 de septiembre al viernes 3 de octubre se espera la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Pacífico, Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte.
En zonas de la Meseta Central y los Valles de Oriente, podrían registrarse lluvias dispersas, principalmente durante la tarde y noche. En estas áreas también se registrará neblina matutina, además de un ambiente cálido y húmedo durante el día.
Videos Meteorología GT